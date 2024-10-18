Когда развеется туман, который окутал Барнаул?
Из-за низкой видимости в Барнауле переносят рейсы самолетов три дня подряд
18 октября 2024, 16:05, ИА Амител
Густой туман, который третий день подряд можно наблюдать в Барнауле, отступит только 20 октября. Это связано с активным снеготаянием и безветренной погодой, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.
"На фоне потепления снег тает, и влажность воздуха растет. Эти воздушные массы стоят над городом, так как ветра практически нет. Но уже днем в субботу в Барнауле ожидается юго-западный ветер, 4-9 м/с, и метеорологические процессы будут протекать более активно. К воскресенью туман должен рассеяться", – рассказала синоптик.
Как ранее сообщало наше издание, в международном аэропорту имени Титова с 16 октября ежедневно задерживают авиарейсы. Так, пассажиры, которые должны были вылететь в Санкт-Петербург 17 октября в 06:40, отправились в культурную столицу только в 17:00. В пятницу из Барнаула по расписанию не смогли вылететь самолеты в Москву, Екатеринбург, Сочи, Казань и Санкт-Петербург. По всей вероятности, задержки из-за тумана могут произойти и 19 октября.
16:35:40 18-10-2024
Но мы пройдем с тобою путь через туман
16:54:10 18-10-2024
Фильм... Туман... Брро
18:37:33 18-10-2024
Бдыщ... (16:54:10 18-10-2024) Фильм... Туман... Брро... Мгла
18:08:41 18-10-2024
в понедельник
18:45:18 18-10-2024
Фильм ... Мгла ... Бррр.
21:38:21 18-10-2024
А если доплачу!?
05:40:09 19-10-2024
Даже погода здесь мерзкая. Захочешь отсюда улететь и даже самолеты отсюда не летают.
08:57:23 19-10-2024
Гость (05:40:09 19-10-2024) Даже погода здесь мерзкая. Захочешь отсюда улететь и даже са... Край
10:41:53 20-10-2024
Гость (05:40:09 19-10-2024) Даже погода здесь мерзкая. Захочешь отсюда улететь и даже са... Нормально всё у нас. Нефиг было сюда прилетать, или пешком пришли?