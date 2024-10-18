Когда развеется туман, который окутал Барнаул?

Из-за низкой видимости в Барнауле переносят рейсы самолетов три дня подряд

18 октября 2024, 16:05, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Густой туман, который третий день подряд можно наблюдать в Барнауле, отступит только 20 октября. Это связано с активным снеготаянием и безветренной погодой, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На фоне потепления снег тает, и влажность воздуха растет. Эти воздушные массы стоят над городом, так как ветра практически нет. Но уже днем в субботу в Барнауле ожидается юго-западный ветер, 4-9 м/с, и метеорологические процессы будут протекать более активно. К воскресенью туман должен рассеяться", – рассказала синоптик.

Как ранее сообщало наше издание, в международном аэропорту имени Титова с 16 октября ежедневно задерживают авиарейсы. Так, пассажиры, которые должны были вылететь в Санкт-Петербург 17 октября в 06:40, отправились в культурную столицу только в 17:00. В пятницу из Барнаула по расписанию не смогли вылететь самолеты в Москву, Екатеринбург, Сочи, Казань и Санкт-Петербург. По всей вероятности, задержки из-за тумана могут произойти и 19 октября.