НОВОСТИТранспорт

В аэропорту Екатеринбурга задержали ночной рейс в Барнаул

Пассажиры ожидали вылета несколько часов

23 августа 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В аэропорту Екатеринбурга задержали ночной рейс в Барнаул, сообщается на сайте воздушной гавани.

Рейс WZ-1075 самолета авиакомпании Red Wings должен был отправиться в путь 23 августа в 02:45 по местному времени, но вылет задержали до 05:30. Посадка в Барнауле назначена на 07:20, следует из онлайн-табло.

По какой причине произошла задержка, не уточняется.

На прошлой неделе в Барнауле более чем на 12 часов задерживали авиарейс в Санкт-Петербург. В ожидании находились почти 200 пассажиров.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

07:56:54 23-08-2023

Из Турции летели?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:38 23-08-2023

Гость (07:56:54 23-08-2023) Из Турции летели?... А тебя зависть так и гложет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:55 23-08-2023

Гость (12:51:38 23-08-2023) А тебя зависть так и гложет?... Да заминусись вусмерть. Подавляющему большинству не то чтобы Турция не светит. Для них выезд за пределы региона - праздник. Поход в ТРЦ - событие. Можно подумать, что это не видно.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров