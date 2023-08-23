В аэропорту Екатеринбурга задержали ночной рейс в Барнаул
Пассажиры ожидали вылета несколько часов
23 августа 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В аэропорту Екатеринбурга задержали ночной рейс в Барнаул, сообщается на сайте воздушной гавани.
Рейс WZ-1075 самолета авиакомпании Red Wings должен был отправиться в путь 23 августа в 02:45 по местному времени, но вылет задержали до 05:30. Посадка в Барнауле назначена на 07:20, следует из онлайн-табло.
По какой причине произошла задержка, не уточняется.
На прошлой неделе в Барнауле более чем на 12 часов задерживали авиарейс в Санкт-Петербург. В ожидании находились почти 200 пассажиров.
07:56:54 23-08-2023
Из Турции летели?
12:51:38 23-08-2023
Гость (07:56:54 23-08-2023) Из Турции летели?... А тебя зависть так и гложет?
14:29:55 23-08-2023
Гость (12:51:38 23-08-2023) А тебя зависть так и гложет?... Да заминусись вусмерть. Подавляющему большинству не то чтобы Турция не светит. Для них выезд за пределы региона - праздник. Поход в ТРЦ - событие. Можно подумать, что это не видно.