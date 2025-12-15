В АГМУ прошел семинар по внедрению искусственного интеллекта в систему здравоохранения

Эксперты обсудили возможности ИИ в диагностике, его роль в обучении будущих врачей и перспективы развития этой области

15 декабря 2025, 12:10, ИА Амител

Методологический семинар "Третье мнение" / Фото: АГМУ

В Алтайском медуниверситете прошел методологический семинар об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Мероприятие собрало ученых, преподавателей, студентов АГМУ и врачей различных специальностей. Участники обсудили, как цифровые инструменты помогают повышать точность диагностических алгоритмов и как их можно включить в образовательный процесс.

Семинар открыл проректор по стратегическому и инновационному развитию Евгений Попов. Он выступил от имени ректора АГМУ, профессора Ирины Шереметьевой, и сообщил о подписании трехстороннего соглашения между университетом, технологической компанией и клиническим центром. По его словам, партнерство даст возможность запускать исследования и образовательные проекты, которые помогут внедрять ИИ в практику и подготовку будущих врачей.

«Программа сотрудничества предусматривает разработку и реализацию совместных исследовательских и образовательных проектов в сфере искусственного интеллекта», – подчеркнул Евгений Попов.Главный врач краевого консультативно-диагностического центра Жанна Вахлова напомнила, что учреждение одним из первых в регионе внедрило ИИ в работу лучевой диагностики. Это стало возможно во многом благодаря инициативе главного специалиста-рентгенолога края Владимира Колмогорова. Центр уже использует дистанционный анализ снимков и добавляет заключения в электронные карты пациентов.

Заведующий кафедрой лучевой диагностики и эндоскопии с курсом ДПО АГМУ, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Колмогоров отметил, что интерес к ИИ растет, но для эффективной работы врачам нужно глубоко понимать возможности технологий. Он рассказал, что программы поддержки анализа изображений работают в крае уже сейчас, а в перспективе ИИ сможет выступать "третьим мнением" и снижать риск диагностических ошибок.

Научная программа семинара включила доклады ведущих специалистов. Среди них – радиотерапевт и онколог московского центра им. С. П. Боткина Игорь Корнилов и эксперт отдела развития Илья Стенюшкин. Участникам представили три блока: обзор возможностей ИИ в медицине, практическую демонстрацию сервисов на клинических примерах и обсуждение роли цифровых технологий в обучении.

Организаторы встречи – компания "Платформа Третье Мнение", Алтайский государственный медицинский университет и Консультативно-диагностический центр края.