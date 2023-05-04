В АКЗС заявили, что на строительство приютов в регионе потребуется 2 млрд рублей

Без помощи федерального центра Алтайскому краю не обойтись, считает депутат Серов

04 мая 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Затраты Алтайского края на строительство приютов для выполнения норм закона об ответственном обращении может составить 2 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба АКЗС, об этом заявил председатель комитета краевого парламента по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Всего в крае потребуется 30 подобных приютов. Для сравнения Серов напомнил, что на поддержку семей участников специальной военной операции в крае направили 1,5 млрд рублей.

"Без финансовой поддержки федерального центра нам эту проблему не решить", – заключил он.

По словам депутата, регионам следует предоставить право усыплять безнадзорных агрессивных животных. Такой законопроект в Госдуму уже внесён.

Напомним, что накануне правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными. В кабмине указали, что в некоторых регионах РФ складывается настолько неблагоприятная обстановка из-за бездомных животных, что необходимо "предотвращать причинение ими вреда жизни или здоровью" людям.

В АКЗС обещали внести поправки к закону. Серов тогда напоминал, что алтайский парламент давно выступает за изменения законодательства, касающегося обращения с бесхозяйными животными.