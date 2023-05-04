В АКЗС заявили, что на строительство приютов в регионе потребуется 2 млрд рублей
Без помощи федерального центра Алтайскому краю не обойтись, считает депутат Серов
04 мая 2023, 21:50, ИА Амител
Затраты Алтайского края на строительство приютов для выполнения норм закона об ответственном обращении может составить 2 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба АКЗС, об этом заявил председатель комитета краевого парламента по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.
Всего в крае потребуется 30 подобных приютов. Для сравнения Серов напомнил, что на поддержку семей участников специальной военной операции в крае направили 1,5 млрд рублей.
"Без финансовой поддержки федерального центра нам эту проблему не решить", – заключил он.
По словам депутата, регионам следует предоставить право усыплять безнадзорных агрессивных животных. Такой законопроект в Госдуму уже внесён.
Напомним, что накануне правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными. В кабмине указали, что в некоторых регионах РФ складывается настолько неблагоприятная обстановка из-за бездомных животных, что необходимо "предотвращать причинение ими вреда жизни или здоровью" людям.
В АКЗС обещали внести поправки к закону. Серов тогда напоминал, что алтайский парламент давно выступает за изменения законодательства, касающегося обращения с бесхозяйными животными.
22:03:11 04-05-2023
А, сколько край выделит средств для защиты пчёл?????????
22:09:18 04-05-2023
У нас не хватает средств на достойное содержание стариков в домах престарелых и детей в детских домах. А вы тут бездомным собачкам деньги выбиваете. Не стыдно?
22:38:42 04-05-2023
Что больше деньги некуда потратить??? Второй мост через ЖД в Барнауле построить или тоннель?)
06:07:04 05-05-2023
Соберите деньги с собаководов, собачников и зоошизы( с этих в тройном размере)
07:15:41 05-05-2023
Может быть сначала подтопленцев обеспечим жильем. С 2018 года люди живут где попало.
08:14:36 05-05-2023
С ума сошли. Завод по переработке на мыло будет в разы !!! дешевле. И проблема бродячих псов решится быстрее.
08:23:10 05-05-2023
Замечу, что строительством приютов дело не закончится. А сколько средств ежегодно надо будет на содержание собак, персонал, стерилизацию? НЕ лучше ли деньги на детские дома, дома престарелых и тд потратить?
09:05:19 05-05-2023
А ничего, что эти приюты надо было строить 5 лет назад? И тогда количество животных снизилось бы уже в разы, как это произошло в Москве, Питере и т.д. А насчет плачущих по детским домам и домов престарелых, ну так возьмите себе домой детей сирот и стариков, а не выкидывайте их из дома. Вы же это предлагаете собачникам, будьте уже сами последовательными до конца. У меня складывается ощущение, что все выделяемые деньги на решение проблемы с бездомными животными украли, результат предъявить не могут, и теперь начинают тему разгонять из серии проще убить, чем решать. Заодно и вопросов не возникнет, куда деньги делись.
09:14:03 05-05-2023
Гость (09:05:19 05-05-2023) А ничего, что эти приюты надо было строить 5 лет назад? И то... Заводы по выработке мыла надо было строить, а не приюты. Да и пролетариям рабочие места.
09:05:37 05-05-2023
Вы такие наивные.. сумму запредельную озвучили, чтоб народ не поддержал строительство приютов.. а в итоге мы будем иметь НИЧЕГО.. 2 миллиарда.. это для строительства санаториев для собак наверное? Как стадо баранов честное слово! Это вброс информации, ни кто ничего не будет делать.. еще не все дети чинушь за границу дернули.. а ты тут о каких то сиротах, стариках и т.д. а уж собаками и подавно заниматься никто не будет.. ну или как обычно для галочки..
09:05:54 05-05-2023
Ничего себе! Такие деньжищи лучше потратить на людей - на здравоохранение, соцподдержку, увеличение квот по сложным операциям, хотя бы на тоннель под вокзалом! А бродячих собак нужно просто усыплять путём отстрела.
10:35:31 05-05-2023
И что, на каждый приют по 66 миллионов надо? Это фантастическая сумма. Что там будет, золотая сетка рабица? Собачьи будки, инкрустированные бриллиантами?
10:42:01 05-05-2023
Что там будет, золотая сетка рабица? - не, по новому коттеджу и тачке/яхте кое кому
13:02:11 05-05-2023
А почему С.Серов обратился для сравнения к сумме направленной в крае на СВО. Может проще сопоставить суммой украденной "Изумрудной страной" и или неожиданно обанкротившимся "Стройгазом, где и там и там виновные практически не понесли наказания. В обоих случаях суммы посерьёзнее были, я уж не говорю о социальных последствиях. И господа, "Всех перестрелять", вы же не проклинаете небо, когда в ваших домах течёт крыша, вы требуете наказать именно чиновника за бездеятельность. Но если вякнуть про чиновника, то можно в нынешних условиях и на пятилетку угреться верхонки шить, а с собами проще, можно и дерьмо из себя выплеснуть и ответку не получить. А с безхозными собаками, на 80% виноваты мы, люди, в том, что есть такая беда и в первую очередь чиновники, пустившие всё на самотёк. А господин Серов просто тролит вас миллиардами, прекрасно понимая, что никто таких денег не даст, а вы и ведётесь, злобой захлёбываясь. По другому его пассаж я объяснить не могу. Всем добра!
22:37:12 05-05-2023
Гость. (13:02:11 05-05-2023) А почему С.Серов обратился для сравнения к сумме направленно... Как вы любите вину на всех валить за бесхозных собак! Нет уж, я лично ни одной собаки на улицу не выгнала. А если вы выгнали, так и говорите, моя вина, выкинул собаку.
15:36:09 07-05-2023
Предлагаем выделить из этих " собачьих " миллиардов денежку на давно обещанный Министерством здравоохранения Алтайского края ремонт поликлиники N2 (пр.Калинина , 16 ). Там ужас ужасный . Давно. Более двух десятков лет.