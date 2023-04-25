Регионам разрешат убивать агрессивных бездомных собак

Депутаты задались вопросом: а что важнее – жизнь собаки или человека?

25 апреля 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

Правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными, законопроект 16 мая рассмотрят в Госдуме, пишут "Известия".

В кабмине указали, что в некоторых регионах РФ складывается настолько неблагоприятная обстановка из-за бездомных животных, что необходимо "предотвращать причинение ими вреда жизни или здоровью" людям.

"Предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан", – говорится в положительном отзыве правительства.

Авторы инициативы указали на "ошибку" в действующем законе: чиновник не имеет права принимать жёсткие меры к агрессивным собакам, при этом он сядет в тюрьму, если эти собаки нападут на человека.

Доработанный закон позволит региональным властям самим выбирать, как решать проблему, например, усыплять агрессивных бездомных животных.

"Резонансные случаи происходят постоянно. После них возникает вопрос: а что важнее – жизнь собаки или человека?" – указал депутат Госдумы Николай Будуев.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в 2022 году бродячие животные напали на людей более 228 тысяч раз.