Регионам разрешат убивать агрессивных бездомных собак
Депутаты задались вопросом: а что важнее – жизнь собаки или человека?
25 апреля 2023, 10:43, ИА Амител
Правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными, законопроект 16 мая рассмотрят в Госдуме, пишут "Известия".
В кабмине указали, что в некоторых регионах РФ складывается настолько неблагоприятная обстановка из-за бездомных животных, что необходимо "предотвращать причинение ими вреда жизни или здоровью" людям.
"Предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан", – говорится в положительном отзыве правительства.
Авторы инициативы указали на "ошибку" в действующем законе: чиновник не имеет права принимать жёсткие меры к агрессивным собакам, при этом он сядет в тюрьму, если эти собаки нападут на человека.
Доработанный закон позволит региональным властям самим выбирать, как решать проблему, например, усыплять агрессивных бездомных животных.
"Резонансные случаи происходят постоянно. После них возникает вопрос: а что важнее – жизнь собаки или человека?" – указал депутат Госдумы Николай Будуев.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в 2022 году бродячие животные напали на людей более 228 тысяч раз.
10:55:36 25-04-2023
Как агрессивную собаку отличить от игручей?.. по её улыбке?
11:28:48 25-04-2023
Гость (10:55:36 25-04-2023) Как агрессивную собаку отличить от игручей?.. по её улыбке?... Одиночная собака может быть неагрессивной,но в стае!!! "Резать,не дожидаясь перитонита!"
10:57:51 25-04-2023
Ну пока только поддержали, ещё не приняли.
11:13:32 25-04-2023
Отлично! Но надо сразу думать л переработке собак на мыло и другие полезности.
11:26:37 25-04-2023
Гость (11:13:32 25-04-2023) Отлично! Но надо сразу думать л переработке собак на мыло и ... Унты и (как говорил Шариков) пОльта!
11:39:13 25-04-2023
После них возникает вопрос: а что важнее – жизнь собаки или человека? ----------- Кто-то еще считает жизнь собаки важнее жизни человека?
15:51:13 25-04-2023
Гость (11:39:13 25-04-2023) После них возникает вопрос: а что важнее – жизнь собаки или ... Собаки, конечно она тварь бессловесная.
20:47:20 25-04-2023
Гость (15:51:13 25-04-2023) Собаки, конечно она тварь бессловесная.... Только если твоя жизнь менее важна жизни собаки.
20:20:55 25-04-2023
Гость (11:39:13 25-04-2023) После них возникает вопрос: а что важнее – жизнь собаки или ... убивающие живых существ считают себя людьми? Человек отличается от вас тем, что не будет убивать кого-либо. А этот закон приведет не к безопасности, приведет к жестокости. При этом проблема не будет решена.
11:46:05 25-04-2023
"Авторы инициативы указали на "ошибку" в действующем законе: чиновник не имеет права принимать жёсткие меры к агрессивным собакам, при этом он сядет в тюрьму, если эти собаки нападут на человека." А такие случае вообще есть, чтобы прокуратура посадила чиновника или полицейского за халатность?!
11:49:36 25-04-2023
Все бездомные собаки города не стоят и одной жизни ребенка.А потенциально агрессивной можно считать любую бездомную собаку.
12:12:20 25-04-2023
Отстрел и усыпление - вот два единственных рычага решения этой проблемы.
15:41:49 25-04-2023
Ясно что собака - животное которое в стае подчинено вожаку и закону стаи Стая опасна особенно в периоды размножения Но еще опаснее то что весной летом лесные животные болеющие бешенством выходят к населенным пунктам и пересекаются с бродячими собаками Стая сьев такую наприммер лисицу вся поголовно заболевает бешенством После этого даже оцарапав человека у человека есть примерно сутки чтоб обратится в больницу. Через сутки наступает летальный исход и очень немногие горожане эту эпидем опасность сознают А эпидемстанция кстати не осознает