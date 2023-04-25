АКЗС сформирует предложения к законопроекту, разрешающему убивать бродячих собак

Депутат Серов напомнил, что алтайский парламент давно выступает за изменения законодательства, касающегося обращения с бесхозяйными животными

25 апреля 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В АКЗС прокомментировали законопроект, по которому правительство России разрешит регионам самостоятельно определять порядок обращения с бесхозяйными животными. Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов напомнил, что алтайский парламент давно выступает за изменения законодательства, касающегося обращения с бесхозяйными животными.

Он отметил, что к этому депутатов АКЗС подтолкнули многократные сообщения из муниципалитетов, где ситуация с бродячими собаками ухудшается, несмотря на регулярное повышение финансирования и другие меры борьбы с проблемой.

"В рамках существующего законодательства каждый год промедления нам даёт всё более запущенную ситуацию. Тот же мальчик в Оренбурге, если так можно выразиться, был съеден "по закону". Вся стая, которая на него напала, прошла через приют, прочипирована, стерилизована и выпущена в место отлова. Это признали местные власти. Так что это за закон, по которому собаки могут убить ребёнка почти в центре города?" – цитирует его пресс-служба АКЗС.

Депутат также рассказал, что проект закона, инициированный в Госдуме, поступил в региональный парламент и сейчас его анализируют. Пока есть "определённые вопросы". Серов отмечает, что документ пока однозначно не даёт регионам все необходимые полномочия. По этой причине алтайские депутаты, вероятно, сформируют свои предложения и направят их разработчикам.

Напомним, что накануне правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными. В кабмине указали, что в некоторых регионах РФ складывается настолько неблагоприятная обстановка из-за бездомных животных, что необходимо "предотвращать причинение ими вреда жизни или здоровью" людям.

Ранее парламент Алтайского края предложил Госдуме поправки в закон о гуманном обращении с животными, которые разрешат убивать агрессивных бродячих собак.