АКЗС сформирует предложения к законопроекту, разрешающему убивать бродячих собак
Депутат Серов напомнил, что алтайский парламент давно выступает за изменения законодательства, касающегося обращения с бесхозяйными животными
25 апреля 2023, 20:57, ИА Амител
В АКЗС прокомментировали законопроект, по которому правительство России разрешит регионам самостоятельно определять порядок обращения с бесхозяйными животными. Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов напомнил, что алтайский парламент давно выступает за изменения законодательства, касающегося обращения с бесхозяйными животными.
Он отметил, что к этому депутатов АКЗС подтолкнули многократные сообщения из муниципалитетов, где ситуация с бродячими собаками ухудшается, несмотря на регулярное повышение финансирования и другие меры борьбы с проблемой.
"В рамках существующего законодательства каждый год промедления нам даёт всё более запущенную ситуацию. Тот же мальчик в Оренбурге, если так можно выразиться, был съеден "по закону". Вся стая, которая на него напала, прошла через приют, прочипирована, стерилизована и выпущена в место отлова. Это признали местные власти. Так что это за закон, по которому собаки могут убить ребёнка почти в центре города?" – цитирует его пресс-служба АКЗС.
Депутат также рассказал, что проект закона, инициированный в Госдуме, поступил в региональный парламент и сейчас его анализируют. Пока есть "определённые вопросы". Серов отмечает, что документ пока однозначно не даёт регионам все необходимые полномочия. По этой причине алтайские депутаты, вероятно, сформируют свои предложения и направят их разработчикам.
Напомним, что накануне правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными. В кабмине указали, что в некоторых регионах РФ складывается настолько неблагоприятная обстановка из-за бездомных животных, что необходимо "предотвращать причинение ими вреда жизни или здоровью" людям.
Ранее парламент Алтайского края предложил Госдуме поправки в закон о гуманном обращении с животными, которые разрешат убивать агрессивных бродячих собак.
21:12:30 25-04-2023
Вся стая, которая на него напала прошла через приют, прочипирована, стерилизована и выпущена в место отлова.---- надо чипировать зоошизу и выпускать в место обитания стай. Посмотрим, кто кого.
23:36:49 25-04-2023
Сейчас поправочка внесут и закон станет нерабочим, это как с законом о тишине, вроде он есть и вроде его нет.
23:37:59 25-04-2023
Убивают время, а собак утилизируют рекриационным способом.
23:57:23 25-04-2023
Господа живодёры, ну что сказать, законы по которым экс мэр Горно - алтайска стырил сотню лямов из бюджета и получил 7 лет условно, олигарх барнаульского масштаба сбил насмерть женщину и даже прав не лишили, у нас уже есть. Теперь возможно и пройдёт и местный закон, по которому быдло будет стрелять по всему, что движется. Нормальный ход, так и продолжать, пока не перережим друг друга, что кстати мы успешно, судя по новостям, ежедневно делаем. Хорошо, что мои дети вовремя из края уехали и внуки не увидят этой запредельной прививки озверина. А бабушки, кормящие собак и кошек и которых вы презрительно называете зоошизей и дружно проклинаете, прожили долгую и зачастую нелёгкую жизнь и не понаслышке знают цену добру и милосердию. Так что хоть их в покое оставьте. Я тоже считаю, что бесхозных соб в городе быть не должно. тем более агрессивных, но делать это надо без запредельной злобы. Всем добра и пусть каждый получит по делам своим.
06:08:50 26-04-2023
Гость. (23:57:23 25-04-2023) Господа живодёры, ну что сказать, законы по которым экс мэр ... А твои внуки не в Оренбург уехали? И с чего ты решила, что стрелять будет быдло, а не обычные обеспокоенные граждане? И что они будут это делать со злобой, а не из-за переживаний за жизнь и здоровье близких. Типичная лицемерная зоошиза с режимом "я вся такая правильная". Только вот из-за таких правильных количество бездомных собак растёт. А "правильные" визжат, что популяцию сокращать нельзя. Да и вообще постройте нам приюты на гос. деньги (сами, есс-но, ни рубля вкладывать не хотят). А что содержание одной собаки 300-800 рублей в день стоит, их не колышет. Мне кажется, они бы и у бабушек пенсию на приюты отобрали. Очень лицемерная эта зоошиза.
12:32:52 26-04-2023
Гость (06:08:50 26-04-2023) А твои внуки не в Оренбург уехали? И с чего ты решила, что с... Очень лицемерная. Но прикидывается белой и пушистой. Она, видишь ли, добрая. А кто не хочет, чтобы собачки детей убивали в городе - злые.
12:31:43 26-04-2023
Гость. (23:57:23 25-04-2023) Господа живодёры, ну что сказать, законы по которым экс мэр ... Живодёры здесь - это такие как ВЫ. Которые собачкам готовы детей скармливать, лишь бы собачки благоденствовали. Это что в голове должно быть у вас, что вы готовы жизнь собственных внуков под угрозу поставить ради собак? Еще рассуждает о милосердии и добре, а у самого башка набекрень.
06:11:31 26-04-2023
И ведь никто не страдает по поводу миллионов забитых кур, свинок, коров - мяска-то и зоошизе хочется. А вот за бродячих собак уцепились, не предлагая адекватного решения проблемы (даже аргументов никаких привести не могут), но и вставляют палки в колёса тем, кто готов решить проблему.
12:34:01 26-04-2023
Гость (06:11:31 26-04-2023) И ведь никто не страдает по поводу миллионов забитых кур, св... Так и за крыс, тараканов ни одна зоошиза не вступилась. Здесь они понимают, что в доме не должны плодиться и размножаться тараканы и крысы. Но как дело касается собак... всё. мозг работать отказывается.
06:35:24 26-04-2023
Только усыпление путём отстрела - вот какой нужен сейчас закон!
11:17:26 26-04-2023
Гость (06:35:24 26-04-2023) Только усыпление путём отстрела - вот какой нужен сейчас зак... Это как? Это разные вещи так то.. Один д..л написал 6 лайкнуло.. Да вы лучше горло им перегрызайте, может тогда злоба ваша уйдет!
21:42:12 26-04-2023
Гость (11:17:26 26-04-2023) Это как? Это разные вещи так то.. Один д..л написал 6 лайкн... Вы думаете рыбу тоже усыпляют? Так нет, бьют по голове молотком. После чего рыба "спит". А собак усыпляют не только медикаментозно, но и электрическим током и другими методами. Отстрел тоде усыпление.
07:26:49 26-04-2023
Гость (06:35:24 26-04-2023) Только усыпление путём отстрела - вот какой нужен сейчас зак... Обязательно нужно озаботиться переработкой утилизированного сырья. Мыло и пОльта выдавать зоошизам принудительно.
08:17:00 26-04-2023
Прежде чем такой закон вводить, не хотите ли обязать хозяева цепных собак стерилизовать их, это их щенки пополняют ряды бездомных животных, да еще дачники, которые заводят собак на лето дачку охранять, а потом по осени собак в городе выкидывают. Пока не уберете эти источники пополнения животных на улицы города, ничего не будет эффективно. Почему то такие программы в Москве и Питере приносят свои плоды, там количество бездомных животных сокращается, в том числе и за счет повышения ответственности хозяев животных. А у нас только проворовавшихся чинушек с условным сроком отпускают, да пьяных водителей, которые людей сбивают оставляют без наказания. А любителям пострелять дай только волю, сперва собак начнут и закончат людьми. Случаи вон уже есть. Сколько людей убивают на дорогах неадекватные водители? Намного намного больше, чем гибнет людей от собак. Для сохранения населения эффективнее как раз ввести закон о пожизненном лишении прав для водителей, сбивших людей, но что то я такого закона не вижу. Наверное проще убить бессловесных животных, которые даже и сказать ничего не могут в свое оправдание, чем разбираться с голосистыми водителями, которые еще ушлых адвокатов наймут? Наше депутаты имитируют бурную работу не там где надо.
08:37:35 26-04-2023
Гость (08:17:00 26-04-2023) Прежде чем такой закон вводить, не хотите ли обязать хозяева... Опять зоошиза путает людей с собаками. Да и стрелять в населенных пунктах никогда не разрешат, тем более всем подряд. А вот создать специальные бригады по отлову и утилизации бродячих собак крайне не обходимо. От того что они "бессловесные " нападать на людей и гадить на улицах собаки не станут.
08:48:44 26-04-2023
Гость (08:37:35 26-04-2023) Опять зоошиза путает людей с собаками. Да и стрелять в насел... От того что они "бессловесные " нападать на людей и гадить на улицах собаки МЕНЬШЕ не станут.
08:45:00 26-04-2023
Гость (08:17:00 26-04-2023) Прежде чем такой закон вводить, не хотите ли обязать хозяева... Каша у тебя в голове от зоошизии. Это разные вопросы. Строгость наказания обусловлена наличием или отсутствием злого умысла. Численность бродячих собак же нужно просто сократить, и лучший способ для этого - отстрел.
10:03:29 26-04-2023
Гость (08:17:00 26-04-2023) Прежде чем такой закон вводить, не хотите ли обязать хозяева... А вы точно не путаете теплое с мягким? При чем тут водители. Речь идет конкретно об опасных животных...
12:35:21 26-04-2023
Гость (08:17:00 26-04-2023) Прежде чем такой закон вводить, не хотите ли обязать хозяева... Ну начинается. Опять всё в одну кучу - автомобили, собаки... люди, лошади...
08:49:27 26-04-2023
Ужас. Количество злобных ущербных людишек в городе зашкаливает...
08:54:18 26-04-2023
Гость (08:49:27 26-04-2023) Ужас. Количество злобных ущербных людишек в городе зашкалива... Еще одна любительница кала во дворах и на улицах?
12:37:38 26-04-2023
Гость (08:54:18 26-04-2023) Еще одна любительница кала во дворах и на улицах?... Нет, это лицемерка. Которая ДОМОЙ забрать собачек ее хочет. Но розовые пузыри по поводу жестокости мира пускает.
10:00:54 26-04-2023
Гость (08:49:27 26-04-2023) Ужас. Количество злобных ущербных людишек в городе зашкалива... На себя посмотри...
12:36:40 26-04-2023
Гость (08:49:27 26-04-2023) Ужас. Количество злобных ущербных людишек в городе зашкалива... Ужасает наличие шизиков, которые упорно не хотят понимать, что бесхозных собак на улицах города быть НЕ ДОЛЖНО.
09:07:21 26-04-2023
Разрешить официально - убийство. Вот за что ратуют многочисленный электорат и депутаты
09:21:41 26-04-2023
Гость (09:07:21 26-04-2023) Разрешить официально - убийство. Вот за что ратуют многочисл... Не убийство, а утилизация и переработка!
12:38:20 26-04-2023
Гость (09:07:21 26-04-2023) Разрешить официально - убийство. Вот за что ратуют многочисл... А тараканов ты как дома выводишь? В приют их сдаёшь поштучно или всё-таки уничтожаешь?
10:38:54 26-04-2023
Собак бездомных надо отстреливать!! А бабушки , кормящие собачек пусть заведут дома по 1 штуке и кормят на здоровье! А то сейчас летом эти подачки собачьи и кошачьи у мусорных баков стаи мух ещё будут собирать и вонять. Ездили раньше машины по отлову бродячих собак и было правильно! Лучше деньги направить на организацию отлова и закупку таких машин и достойную зарплату людей, которые этим будут заниматься.
11:10:23 26-04-2023
Амик видимо только на таких статьях рейтинги бьет?! Ежедневно публикуя статьи об этом .. и сколько ненависти выливается, злобы.. от ущербных людей, которые прикрывают свою злобу , заботой о людях, детях и т.д. Вам не надоело? Займитесь делом! Собаки гадят их га-о быстро распадется, а Ваше здесь на века останется..
11:17:12 26-04-2023
Гость (11:10:23 26-04-2023) Амик видимо только на таких статьях рейтинги бьет?! Ежедневн... Зоошиза, ущербная здесь ты.
12:16:49 26-04-2023
Гость (11:17:12 26-04-2023) Зоошиза, ущербная здесь ты. ... Вот только и умеете.. Видимо других способностей у вас нет..Не тратьте время, займитесь полезным делом или на это вы не способны? конечно здесь горланить проще..
12:39:57 26-04-2023
Гость (11:10:23 26-04-2023) Амик видимо только на таких статьях рейтинги бьет?! Ежедневн... Злоба именно от вас, любителей собачек, льётся! Все вокруг вас прямо злобные и жестокие, одни вы в белом пальто. Только цена вашеего белого пальто - ЖИЗНЬ детей, которые убивают собаки! Вот и подумайте, КТО здесь жесток.
14:52:02 26-04-2023
Только цена вашеего белого пальто - ЖИЗНЬ детей, которые убивают собаки! Вот и подумайте, КТО здесь жесток. - Как красноречиво вы поеете.. только все мило и в пустую.. самому(ой) не стремно.. Как вы называете "зоошизы" вас не одного( ну) не оскорбили и гадости про вас вымышленные не пишут! Беда у вас с фантазией да и с вами тоже...сколько вы не горланьте, "мясорубку" по отношению к животным не введут.. Все таки адекватных людей больше чем вас, "не зоошиз.."
12:10:46 26-04-2023
Меня вот одно беспокоит - собак, надеюсь, не прям на улице разрешат уничтожать?
12:41:22 26-04-2023
Гость (12:10:46 26-04-2023) Меня вот одно беспокоит - собак, надеюсь, не прям на улице р... Надеюсь, что схема будет такая: отлов всех собак, кто бегает без поводка. Потом приют на некоторый срок (пара недель) и усыпление, если никто за этот срок не забрал.
15:32:52 26-04-2023
.. и сколько ненависти выливается, злобы.. от ущербных людей,----- но они при этом себя нормальными считают, собаку с мышами и курицами сравнивают))) радует, что бесогон у них только на амике, а в реале люди собак и кошек подкармливали, подкармливают и будут подкармливать. Поэтому... как тут уже сказали, каждому по делам его воздастся, и пусть не ноют потом за чтооооо.
20:37:04 26-04-2023
Гость (15:32:52 26-04-2023) .. и сколько ненависти выливается, злобы.. от ущербных людей... вот тут соглашусь с зоошизой- глупо сравнивать бродячих собак с курицами или мышами. Единственно достойное сравнение - крысы! Только гораздо большего размера, грязные, вонючие и агрессивные. Нападающие на людей и детей, что впрочем и крысы делают. Но сердобольная зоошиза раскладывает пропитание, прикармливая как злобных блоховозов так и крыс. Пробираясь потом к своему жилищу между кучек собачьего кала, шерсти и желтого снега.
00:44:16 27-04-2023
Только отлов и усыпление бродячих собак нужно! Нечего слушать кучку маргиналов, которым бродячие псы ценнее жизней и здоровья что людей, что домашних животных. Политик, что прислушается к псинолюбителям, растопчет свою репутацию, а кто добьется усыпления бродячих собак, станет самым лучшим и популярным!