В Алейске при пожаре в частном доме погибли три человека

Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи

28 сентября 2026, 06:54, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алейске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли три человека. Данные подтвердили в пресс‑службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пишет ТАСС.

Когда на место прибыли первые пожарно‑спасательные подразделения, дом был охвачен открытым огнем. Сотрудники газодымозащитной службы обнаружили в здании троих погибших. Пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать в ночное время. Площадь возгорания составила 90 кв. м.

В тушении участвовали 22 человека и 7 единиц техники. От МЧС России были задействованы 11 сотрудников и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.