В Алейске при пожаре в частном доме погибли три человека
Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи
28 сентября 2026, 06:54, ИА Амител
В Алейске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли три человека. Данные подтвердили в пресс‑службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пишет ТАСС.
Когда на место прибыли первые пожарно‑спасательные подразделения, дом был охвачен открытым огнем. Сотрудники газодымозащитной службы обнаружили в здании троих погибших. Пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать в ночное время. Площадь возгорания составила 90 кв. м.
В тушении участвовали 22 человека и 7 единиц техники. От МЧС России были задействованы 11 сотрудников и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
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