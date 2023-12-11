В алтайское село направили группу сотрудников ПДН после видео с издевательствами

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, устанавливается

11 декабря 2023, 20:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта несовершеннолетних в Советском районе Алтайского края. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, на личный контроль проверку поставил глава алтайского МВД, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

В пресс-службе отметили, что конфликт между подростками произошел 3 декабря в селе Советском. На место направлена группа сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних краевого главка. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.

"В ходе проверки будут выяснены все причины и обстоятельства произошедшего. С несовершеннолетними и их родителями проводится необходимая профилактическая работа", – добавили в ведомстве.Напомним, что ранее соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо. Как сообщила местная жительница, над школьницей издеваются постоянно. Проверку уже начали следователи и прокуратура.