В алтайском городе рассказали о разрушительных последствиях сильного ветра 8 марта
Пострадало несколько крыш и машина, люди в некоторых районах сидели без света
09 марта 2023, 08:15, ИА Амител
В паблике "Бийск 22" рассказали о некоторых последствиях сильного ветра в наукограде 8 марта.
Так, кровля пострадала у дома № 43 по улице Мартьянова, № 260 – по улице Мухачева, а также у одного из зданий на улице Ленинградской.
Также в некоторых частях города наблюдались перебои со светом, а в одном из районов из-за непогоды был повреждён автомобиль.
Напомним, в Алтайском крае 8 марта в Новичихе из-за сильного ветра снесло крышу детско-юношеской спортивной школы, а в Ребрихе сдуло кровлю с продуктового магазина на машины.
В Бийске тем временем люди также страдали и от затопления улиц талыми водами.
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