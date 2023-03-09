В алтайском городе рассказали о разрушительных последствиях сильного ветра 8 марта

Пострадало несколько крыш и машина, люди в некоторых районах сидели без света

09 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

В паблике "Бийск 22" рассказали о некоторых последствиях сильного ветра в наукограде 8 марта.

Так, кровля пострадала у дома № 43 по улице Мартьянова, № 260 – по улице Мухачева, а также у одного из зданий на улице Ленинградской.

Также в некоторых частях города наблюдались перебои со светом, а в одном из районов из-за непогоды был повреждён автомобиль.











Фото: "Бийск 22"

Напомним, в Алтайском крае 8 марта в Новичихе из-за сильного ветра снесло крышу детско-юношеской спортивной школы, а в Ребрихе сдуло кровлю с продуктового магазина на машины.

В Бийске тем временем люди также страдали и от затопления улиц талыми водами.