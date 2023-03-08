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Крышу сдуло ветром с магазина на припаркованные машины в алтайском селе

Под кровлей, предположительно, оказались шесть автомобилей

08 марта 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В райцентре Ребриха Алтайского края сильный ветер сорвал крышу с магазина "Светофор", сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, всё произошло 8 марта. Предположительно, кровля "накрыла" шесть автомобилей. О пострадавших не сообщается.

Фото: "Инцидент Барнаул"

Ранее в алтайском в селе Новичиха порывы ветра снесли крышу детско-юношеской спортивной школы.

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