В Алтайском крае 22 июля на час перекроют Чуйский тракт

По федеральной трассе проедут военные

22 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Военная колонна / Фото: stat.mil.ru

Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае вечером 22 июля из-за проезда военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ограничение будет действовать с 22:00 до 23:00 по маршруту полевой район ст. Озерки – Р-256 "Чуйский тракт" – полевой район ст. Озерки.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.

Ранее в Минтрансе Алтайского края объяснили, как борются с пробками на месте строящейся развязки в Барнауле.