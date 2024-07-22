В Алтайском крае 22 июля на час перекроют Чуйский тракт
По федеральной трассе проедут военные
22 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Военная колонна / Фото: stat.mil.ru
Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае вечером 22 июля из-за проезда военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Ограничение будет действовать с 22:00 до 23:00 по маршруту полевой район ст. Озерки – Р-256 "Чуйский тракт" – полевой район ст. Озерки.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.
Ранее в Минтрансе Алтайского края объяснили, как борются с пробками на месте строящейся развязки в Барнауле.
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