Барнаульцы зажгли сотни свечей на Мемориале Славы в знак скорби о погибших участниках ВОВ

Краевая столица присоединилась к акции "Свеча памяти"

22 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Вечером 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби на Мемориале Славы в Барнауле прошла всероссийская акция "Свеча памяти", рассказали в мэрии.

"22 июня миллионы свечей зажигаются в окнах домов и на военных мемориалах в память о 27 миллионах погибших в войне. Сегодня к этой акции присоединился Барнаул. Сотни свечей зажгли барнаульцы как символ вечного огня", – сказано в сообщении.

Участники акции возложили цветы и свечи к Мемориалу Славы. В ней поучаствовали глава города Вячеслав Франк, зампред краевого правительства Денис Губин, зампред АКЗС Денис Голобородько, начальник ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор полиции Марк Левин, а также представители силовых структур, депутаты БГД и общественники.

Акция "Свеча памяти" проводится по всей России с 2009 года.

Напомним, 22 июня в День памяти и скорби Алтайский край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны. В 16:15 во всем регионе прервется вещание радио и телевидение, не будут работать кассы в магазинах, а также остановится транспорт.