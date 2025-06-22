Барнаульцы зажгли сотни свечей на Мемориале Славы в знак скорби о погибших участниках ВОВ
Краевая столица присоединилась к акции "Свеча памяти"
22 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Вечером 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби на Мемориале Славы в Барнауле прошла всероссийская акция "Свеча памяти", рассказали в мэрии.
"22 июня миллионы свечей зажигаются в окнах домов и на военных мемориалах в память о 27 миллионах погибших в войне. Сегодня к этой акции присоединился Барнаул. Сотни свечей зажгли барнаульцы как символ вечного огня", – сказано в сообщении.
Участники акции возложили цветы и свечи к Мемориалу Славы. В ней поучаствовали глава города Вячеслав Франк, зампред краевого правительства Денис Губин, зампред АКЗС Денис Голобородько, начальник ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор полиции Марк Левин, а также представители силовых структур, депутаты БГД и общественники.
Акция "Свеча памяти" проводится по всей России с 2009 года.
Напомним, 22 июня в День памяти и скорби Алтайский край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны. В 16:15 во всем регионе прервется вещание радио и телевидение, не будут работать кассы в магазинах, а также остановится транспорт.
09:31:16 22-06-2025
Власти Барнаула просим вас обратить внимания сегодня ночью 2025 г 22 июня планета кю устроила очередной шабаш пьянка гулянка фейерверк вотак они скорбили.
13:02:48 22-06-2025
Гость (09:31:16 22-06-2025) Власти Барнаула просим вас обратить внимания сегодня ночью ...
Разве празднование жизни не лучший ответ смерти?
13:42:54 22-06-2025
Гость (09:31:16 22-06-2025) Власти Барнаула просим вас обратить внимания сегодня ночью ... вам то какое дело. это была Акция а не государственный праздник!
16:23:29 22-06-2025
Гость (13:42:54 22-06-2025) вам то какое дело. это была Акция а не государственный празд... праздник? ты совсем дурак?
14:12:26 22-06-2025
Конечно это не праздник это день памяти и скорби для всего советского народа и нужно помнить об этом.
14:21:03 22-06-2025
Праздники это может и хорошо только дата 22 июня для советского народа день памяти погибших защитников отечества.
15:32:17 22-06-2025
" у нации которая забывает своё прошлое- нет будущего"