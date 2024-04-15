В Алтайском крае четыре участка дорог остаются закрытыми из-за паводка

По одной из трасс проезд закрыт только для большегрузного транспорта

15 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Затопленная дорога в Алтайском крае / Фото: t.me/mintrans22

В Алтайском крае на утро 15 апреля в связи с подтоплениями остаются закрытыми четыре участка дорог, сообщили в Минтрансе региона.

Ограничения для всех видов транспорта действуют:

в Алейском районе на дороге Алейск – Безголосово – К-13 на участке между Алейском и Безголосово;

в Михайловском и Волчихинском районах на трассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост и Ракиты;

В Славгородском районе на дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между Славгородом и Бурсолью;

Грузовикам массой более 10 тонн проезд закрыт в Мамонтовском районе на дороге Мамонтово – Крестьянка.

Ранее в ГИБДД Алтайского края уточняли, что проезд на трассе Мамонтово – Крестьянка закрыт из-за подъема уровня воды в реке Касмале и размыва укрепления береговых опор.