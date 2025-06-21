В Алтайском крае два человека утонули за прошедшие сутки

Спасатели призывают к осторожности на водоемах

21 июня 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: Emma Harper / unsplash.com

Два человека утонули в Алтайском крае 20 июня, сообщили в МЧС региона.

Первый инцидент произошел на Смоленских карьерах Бийского района.

"Молодой человек, не умея плавать, пытался переплыть водоем на надувном матрасе, соскользнул и упал в воду", – рассказали в ведомстве.

Еще одно происшествие случилось вечером в Славгороде, где на озере Теплый ключ утонул мужчина. Его тело извлекли из воды полицейские 21 июня.

Спасатели призывают быть осторожнее: постоянно следить за купающимися детьми, не пить алкоголь у воды и не отдыхать на стихийных пляжах.

Ранее в июне в Рубцовске утонул 18-летний парень, который пытался переплыть одно из самых широких мест старицы реки Алей.