Житель Алтайского края незаконно напилил сосен на 3 млн рублей и попал под статью

Мужчина намеревался продать древесину

11 февраля 2025, 13:35, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить "черного" лесоруба из села Волчиха, который незаконно спилил сосны более чем на три миллиона рублей.

Как сообщили в МВД региона, 47-летний мужчина в начале декабря 2024 года на территории Волчихинского лесничества спилил 21 сосну. Затем взял у знакомых трактор с телегой и вывез лес на пилораму, где переработал его.

Сельчанин намеревался продать древесину, но полиция ее изъяла.

Уголовное дело в отношении мужчины передали в Волчихинский районный суд на рассмотрение. Он не стал отрицать своей причастности к содеянному.