Житель Алтайского края незаконно напилил сосен на 3 млн рублей и попал под статью
Мужчина намеревался продать древесину
11 февраля 2025, 13:35, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
В Алтайском крае будут судить "черного" лесоруба из села Волчиха, который незаконно спилил сосны более чем на три миллиона рублей.
Как сообщили в МВД региона, 47-летний мужчина в начале декабря 2024 года на территории Волчихинского лесничества спилил 21 сосну. Затем взял у знакомых трактор с телегой и вывез лес на пилораму, где переработал его.
Сельчанин намеревался продать древесину, но полиция ее изъяла.
Уголовное дело в отношении мужчины передали в Волчихинский районный суд на рассмотрение. Он не стал отрицать своей причастности к содеянному.
13:41:17 11-02-2025
А сколько сосен выпилил Александр Богданович и его Алтайлес? И почему никто непопал под статью?
14:27:39 11-02-2025
Гость (13:41:17 11-02-2025) А сколько сосен выпилил Александр Богданович и его Алтайлес?... Вы погуглите какие должности занимает он и его супруга. Даже если вокруг останется голая степь. К нему вопросов не возникнет.
А вот за клевету, можно и самому отправится лес валить
14:05:09 11-02-2025
Это конечно хорошо, что поймали, но когда воруют вагонами, самолетами деньги и золото вывозят, что аж вываливается при взлете - посадке, то тут почему не ловят ?
14:34:39 11-02-2025
В с.Зудилово пилорама по среди деревни и все знают, что большая часть леса попадает туда от таких "черных" лесорубов. Лесовозы едут в основном ночью.
Но у контролирующих организаций вопросов не возникает. Хозяин лесопилки самовольно захватил вокруг земли почти столько же сколько занимает предприятие. Выпил там все деревья и устроил складирование пиломатериалов. Этого тоже ни кто не заметил. Жители писали в прокуратуру, что производство и хранение древесины идёт прямо за заборами их участков. И дома некоторых находятся метрах в 10 от штабелей древесины. Хотя по закону должно быть не менее 100. Прокуратура "провела" проверку и не заметила этого факта. Если там случится пожар выгорит пол-деревни и все будут удивляться, как это такое предприятие оказалось в близости от жилых домов