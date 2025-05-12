В Алтайском крае электрички начнут останавливаться на гребном канале
График пригородных поездов изменится на три минуты
12 мая 2025, 18:00, ИА Амител
Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае с 15 мая по 30 сентября пригородные поезда будут делать дополнительную остановку "Гребной канал", сообщили в мэрии.
Остановку будут делать следующие электрички:
- № 6012 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 09:11, прибытие на остановку "Гребной канал" в 09:24);
- № 6014 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 12:27, прибытие на остановку "Гребной канал" в 12:40);
- № 6232 сообщением Барнаул – Заринская (отправление в 18:11, прибытие на остановку "Гребной канал" в 18:24);
- № 6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:33, прибытие на остановку "Гребной канал" в 18:46);
- № 6005 сообщением Красный Боец – Барнаул (отправление с остановки "Гребной канал" в 11:50, прибытие – в 12:03);
- № 6221 сообщением Тягун – Барнаул (отправление с остановки "Гребной канал" в 15:40, прибытие – в 15:53);
- № 6227 сообщением Заринская – Барнаул (отправление с остановки "Гребной канал" в 16:37, прибытие – в 16:50);
- № 6225 сообщением Артышта II – Барнаул (отправление с остановки "Гребной канал" в 19:28, прибытие – в 19:41).
"В связи с нововведением график движения вышеперечисленных электропоездов изменится на три минуты", – говорится в сообщении.
Напомним, 1 мая в Алтайском крае запустили регулярное движение теплоходов по Оби. В этом году теплоходы также будут осуществлять остановку на гребном канале.
Туристические прогулки по воде можно совершить на двух судах – "Москва-207" и "Москва-176".
Ранее в Барнауле на линию вышли пять новых троллейбусов.
20:48:25 12-05-2025
Очень нужна станция… прокачусь в июне только ради того, что бы посчитать входящий и исходящий трафик. Сделать это нужно в будний день
22:54:38 12-05-2025
Вот в прошлом сезоне останавливалась там электричка - ни один человек не зашёл и не вышел. Спрашивается - зачем эти заморочки? Электричка и так тянется еле - еле, за 40 лет скорости не прибавилось. Так хоть 3 мин., но надо отнять у людей. Почему бы не пересмотреть графики и наоборот ускориться?
07:51:32 13-05-2025
отлично! с удовольствием там побываю)
11:09:57 13-05-2025
Так раньше там и останавливались. Остановка Присягино. Или я что путаю?
12:37:24 13-05-2025
Гость (11:09:57 13-05-2025) Так раньше там и останавливались. Остановка Присягино. Или я... От Присягино замучаешься пыль глотать, в сырую погоду.