НОВОСТИТранспорт

В Барнауле на линию вышли пять новых троллейбусов

Теперь электротранспорт работает на маршрутах № 1, 6 и 7

05 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

5 мая троллейбусы марки "Авангард" вышли на линию в Барнауле. Три из них работают на маршруте № 7 и по одному – на маршрутах № 1 и № 6. Об этом сообщили в администрации города.

Транспорт, произведенный вологодской компанией "Транс-Альфа", оснащен кондиционерами и устройствами для бесконтактной оплаты проезда, а также системой видеонаблюдения и механизмом для фиксации инвалидных колясок.

Новые троллейбусы были закуплены Министерством транспорта Алтайского края по программе "Развитие транспортной системы Алтайского края" на средства регионального бюджета. Общая стоимость закупки составила 126,3 млн рублей.

Напомним, 30 апреля на базе МУП "Горэлектротранс" состоялась торжественная передача нового электротранспорта. С 1 мая все троллейбусы начали проходить обкатку без пассажиров. Нарушений выявлено не было.

Отмечается, что власти продолжат обновлять городской электрический транспорт. Так, в 2025–2026 годах правительство Алтайского края планирует закупить 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов, направив на эти цели более 1,5 млрд рублей.

Новые троллейбусы в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии

В Барнауле появится пять новых троллейбусов

Новый транспорт начнет возить барнаульцев в начале мая
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Транспорт

Комментарии 6

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Гость

14:12:10 05-05-2025

А 55 вчера последний около 8 уже уехал в гараж. Топайте лесом?!

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Акакий

15:39:32 05-05-2025

Гость (14:12:10 05-05-2025) А 55 вчера последний около 8 уже уехал в гараж. Топайте лесо... Наши проблемы им до лампочки.Их возят на служебном транспорте.

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Гость

14:58:10 05-05-2025

Новый троллейбус? А крыша, как крышка гроба.

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Гость

16:32:49 05-05-2025

Хорошие троллейбусы это хорошо

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Славян

19:10:29 05-05-2025

Забыли тока добавить, что 5мая они несколько раз ломались на линии. И вообще тралли на букву Г, сразу ясно, отрывка бабла, как и с трамваями

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Гость

23:15:40 05-05-2025

Сегодня с работы получилось ехать на новом троллейбусе. Маршрут №1.
Понравилась поездка. В салоне чисто. Пыли нет.
При начале движения и остановке звук в салоне более тихий. Последняя дверь открывалась.
Новое есть новое.
Даже запах новизны присутствует.
Спасибо Городу за новые троллейбусы.

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