В Барнауле на линию вышли пять новых троллейбусов

Теперь электротранспорт работает на маршрутах № 1, 6 и 7

05 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

5 мая троллейбусы марки "Авангард" вышли на линию в Барнауле. Три из них работают на маршруте № 7 и по одному – на маршрутах № 1 и № 6. Об этом сообщили в администрации города.

Транспорт, произведенный вологодской компанией "Транс-Альфа", оснащен кондиционерами и устройствами для бесконтактной оплаты проезда, а также системой видеонаблюдения и механизмом для фиксации инвалидных колясок.

Новые троллейбусы были закуплены Министерством транспорта Алтайского края по программе "Развитие транспортной системы Алтайского края" на средства регионального бюджета. Общая стоимость закупки составила 126,3 млн рублей.

Напомним, 30 апреля на базе МУП "Горэлектротранс" состоялась торжественная передача нового электротранспорта. С 1 мая все троллейбусы начали проходить обкатку без пассажиров. Нарушений выявлено не было.

Отмечается, что власти продолжат обновлять городской электрический транспорт. Так, в 2025–2026 годах правительство Алтайского края планирует закупить 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов, направив на эти цели более 1,5 млрд рублей.