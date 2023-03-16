В Сибири подросток замёрз насмерть недалеко от дома
Поиски школьника начались через четыре дня после пропажи
16 марта 2023, 18:18, ИА Амител
В Кемеровской области 15-летний подросток умер на улице от переохлаждения, пишет "Сибдепо".
Девятиклассник проживал в селе Беково. 10 марта он вышел из дома и пропал. Поиски начались 14 марта – после обращения его бабушки. Тело подростка обнаружили 15 марта в городе Белово.
"В ходе поисковых мероприятий в промышленной зоне было обнаружено тело мальчика без видимых телесных повреждений. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти ребёнка", – рассказали в региональном СК.
Как уточняет издание, тело школьника нашли неподалёку от дома на улице Кузбасской. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения.
Ранее в Новосибирске подросток насмерть замёрз в новогоднюю ночь.
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