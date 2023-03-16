В Сибири подросток замёрз насмерть недалеко от дома

Поиски школьника начались через четыре дня после пропажи

16 марта 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: freeimages.com

В Кемеровской области 15-летний подросток умер на улице от переохлаждения, пишет "Сибдепо".

Девятиклассник проживал в селе Беково. 10 марта он вышел из дома и пропал. Поиски начались 14 марта – после обращения его бабушки. Тело подростка обнаружили 15 марта в городе Белово.

"В ходе поисковых мероприятий в промышленной зоне было обнаружено тело мальчика без видимых телесных повреждений. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти ребёнка", – рассказали в региональном СК.

Как уточняет издание, тело школьника нашли неподалёку от дома на улице Кузбасской. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения.

Ранее в Новосибирске подросток насмерть замёрз в новогоднюю ночь.