В Алтайском крае из-за воинских колонн перекроют участки Чуйского тракта

Движение транспорта ограничат 20, 22 и 23 мая

20 мая 2025, 19:52, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 20, 22 и 23 мая в связи с движением воинских колонн на нескольких участках Чуйского тракта ограничат движение транспорта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Какие участки перекроют

20 мая

с 21:00 до 22:00 по маршруту Полковниково – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – полевой район (257-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт")";

с 20:40 до 23:40 по маршруту Б. Ключи – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – Фирсово – Бобровка.

22 мая

с 13:00 до 14:00 по маршруту полевой район (257-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт") – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – полевой район (274-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт")";

с 17:40 до 20:40 по маршруту Бобровка – Фирсово – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – Б. Ключи.

23 мая

с 09:00 до 10:00 по маршруту полевой район (274-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт") – автодорога Р- 256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

Госавтоинспекция призвала водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Отмечается, что маршрут и время сопровождения могут измениться.