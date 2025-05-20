В Алтайском крае из-за воинских колонн перекроют участки Чуйского тракта
Движение транспорта ограничат 20, 22 и 23 мая
20 мая 2025, 19:52, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае 20, 22 и 23 мая в связи с движением воинских колонн на нескольких участках Чуйского тракта ограничат движение транспорта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Какие участки перекроют
20 мая
- с 21:00 до 22:00 по маршруту Полковниково – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – полевой район (257-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт")";
- с 20:40 до 23:40 по маршруту Б. Ключи – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – Фирсово – Бобровка.
22 мая
- с 13:00 до 14:00 по маршруту полевой район (257-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт") – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – полевой район (274-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт")";
- с 17:40 до 20:40 по маршруту Бобровка – Фирсово – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – Б. Ключи.
23 мая
- с 09:00 до 10:00 по маршруту полевой район (274-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт") – автодорога Р- 256 "Чуйский тракт" – Полковниково.
Госавтоинспекция призвала водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Отмечается, что маршрут и время сопровождения могут измениться.
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