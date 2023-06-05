В Алтайском крае легковушка врезалась в киоск
ДТП случилось в Бийске
05 июня 2023, 10:15, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Бийск"
В Бийске легковой автомобиль протаранил киоск, сообщают в паблике "Инцидент Бийск".
ДТП случилось в ночь на 4 июня на остановке "Вокзал" по улице Вагонной. При каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточняется. О пострадавших информации также нет.
Напомним, 4 июня была серьёзная авария у автозаправки перед Старым мостом в Барнауле.
12:12:50 05-06-2023
У таких горе-водителей СРАЗУ надо отбирать права! если это не связано с нездоровьем, хотя и это можно "сфабриковать"!