В Алтайском крае легковушка врезалась в киоск

ДТП случилось в Бийске

05 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Бийск"

В Бийске легковой автомобиль протаранил киоск, сообщают в паблике "Инцидент Бийск".

ДТП случилось в ночь на 4 июня на остановке "Вокзал" по улице Вагонной. При каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточняется. О пострадавших информации также нет.

Напомним, 4 июня была серьёзная авария у автозаправки перед Старым мостом в Барнауле.