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В Алтайском крае легковушка врезалась в киоск

ДТП случилось в Бийске

05 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Бийск"
Кадр из видео: "Инцидент Бийск"

В Бийске легковой автомобиль протаранил киоск, сообщают в паблике "Инцидент Бийск".

ДТП случилось в ночь на 4 июня на остановке "Вокзал" по улице Вагонной. При каких обстоятельствах произошёл инцидент, не уточняется. О пострадавших информации также нет.

Напомним, 4 июня была серьёзная авария у автозаправки перед Старым мостом в Барнауле.

Комментарии 1

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Гость

12:12:50 05-06-2023

У таких горе-водителей СРАЗУ надо отбирать права! если это не связано с нездоровьем, хотя и это можно "сфабриковать"!

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