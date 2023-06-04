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Жесткая авария произошла перед Старым мостом в Барнауле

По предварительным данным, есть пострадавшие

04 июня 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

Серьёзная авария произошла у АЗС "Газпромнефть" перед Старым мостом в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На дороге "лоб в лоб" столкнулись две иномарки. В результате инцидента обе машины получили серьёзные повреждения.

По предварительным данным, погибших нет, однако есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что на дорогах Алтайского края в мае погибло 13 человек.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Владимир

18:50:43 04-06-2023

Торопыги, куда лезете! Теперь некуда спешить.

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Гость

07:30:28 05-06-2023

Им надо было срочно

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Гость

10:41:57 05-06-2023

что интересно, имеют ввиду писаки и теледикторы, когда употребляют слово "иномарка"? Это синоним слова "автомобиль" ? или это какая то конкретная модель? И в чем вообще смысл бездумного употребления подобных штампов?!

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