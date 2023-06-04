Жесткая авария произошла перед Старым мостом в Барнауле
По предварительным данным, есть пострадавшие
04 июня 2023, 17:10, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Серьёзная авария произошла у АЗС "Газпромнефть" перед Старым мостом в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
На дороге "лоб в лоб" столкнулись две иномарки. В результате инцидента обе машины получили серьёзные повреждения.
По предварительным данным, погибших нет, однако есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что на дорогах Алтайского края в мае погибло 13 человек.
18:50:43 04-06-2023
Торопыги, куда лезете! Теперь некуда спешить.
07:30:28 05-06-2023
Им надо было срочно
10:41:57 05-06-2023
что интересно, имеют ввиду писаки и теледикторы, когда употребляют слово "иномарка"? Это синоним слова "автомобиль" ? или это какая то конкретная модель? И в чем вообще смысл бездумного употребления подобных штампов?!