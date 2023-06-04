Жесткая авария произошла перед Старым мостом в Барнауле

По предварительным данным, есть пострадавшие

04 июня 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Серьёзная авария произошла у АЗС "Газпромнефть" перед Старым мостом в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На дороге "лоб в лоб" столкнулись две иномарки. В результате инцидента обе машины получили серьёзные повреждения.

По предварительным данным, погибших нет, однако есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что на дорогах Алтайского края в мае погибло 13 человек.