В Алтайском крае на 95% выполнили ремонт участка дороги в Благовещенском районе
Все работы планируют завершить до конца июня
10 июня 2024, 11:15, ИА Амител
В Благовещенском районе Алтайского края почти завершили ремонт участка дороги Благовещенка – Нижняя Суетка, сообщили в Минтрансе региона.
Работы проходят с 42-го по 45-й километр трассы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
К обновлению подрядчик приступил в октябре 2023 года и уже до конца июня планирует все завершить. На эти цели ушло порядка 84 млн рублей.
"Эта дорога играет важную роль в обеспечении транспортной доступности и связи между несколькими районами, а также соединяет Алтайский край с Республикой Казахстан", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее дорожники в Алтайском крае приступили к ремонту трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.
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