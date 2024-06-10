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В Алтайском крае на 95% выполнили ремонт участка дороги в Благовещенском районе

Все работы планируют завершить до конца июня

10 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Дорога в Благовещенском районе / Фото: Минтранс Алтайского края
Дорога в Благовещенском районе / Фото: Минтранс Алтайского края

В Благовещенском районе Алтайского края почти завершили ремонт участка дороги Благовещенка – Нижняя Суетка, сообщили в Минтрансе региона.

Работы проходят с 42-го по 45-й километр трассы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

К обновлению подрядчик приступил в октябре 2023 года и уже до конца июня планирует все завершить. На эти цели ушло порядка 84 млн рублей. 

"Эта дорога играет важную роль в обеспечении транспортной доступности и связи между несколькими районами, а также соединяет Алтайский край с Республикой Казахстан", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее дорожники в Алтайском крае приступили к ремонту трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. 

Алтайский край Дорожный ремонт

Комментарии 2

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Маша

17:28:44 10-06-2024

А когда сделают асфальтовую дорогу Родино - Кулунда?

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Гость

17:40:01 10-06-2024

Аж почти 95% из трех километров сделали? Есть чем гордиться... Надо орденами наградить начальников.

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