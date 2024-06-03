На Алтае начали ремонтировать одну из самых длинных региональных дорог

Речь идет о трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан

03 июня 2024, 17:15, ИА Амител

Ремонт дороги Крутиха – Республика Казахстан / Минтранс Алтайского края

Дорожники в Алтайском крае приступили к ремонту трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан, которая входит в опорную региональную сеть дорог и является одной из самых протяженных – 246 километров. Все работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Именно по этой дороге в город-курорт Яровое ежегодно ездят десятки тысяч туристов, сообщает Министерство транспорта региона.

Какие работы будут выполнены?

В Панкрушихинском районе специалисты ремонтируют два объекта. Первый участок – с 81-го по 87-й километр – находится на завершающей стадии. Там уже выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, укладку нижнего слоя покрытия. Сейчас идет укладка верхнего слоя асфальта. В будущем дорожники укрепят обочины и нанесут разметку. Аналогичные работы проведут на участке с 64-го по 68-й километр. Общая протяженность двух участков – 10 км. Сумма средств, направленных на ремонт, составляет порядка 214 миллионов рублей. Завершить работы планируется уже в июне.

В Хабарском районе Алтайского края работы идут на участке с 87-го по 91-й километр. Там уже сняли старое дорожное покрытие, сейчас устраивают основание, после чего уложат два слоя асфальта, укрепят обочины, нанесут дорожную разметку. Стоимость всех мероприятий составляет более 92 миллионов рублей.

А чем эта трасса так важна?

Трасса Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан играет важную роль в развитии туризма региона, так как ведет к курортному городу Яровое. Именно там расположено знаменитое соленое озеро с одноименным названием, известное своими уникальными лечебными свойствами. В летний сезон поток автомобилей, проезжающих по этой дороге, значительно увеличивается. Отдохнуть в Яровое приезжают туристы не только со всего Алтайского края, но и из других регионов Сибири: Новосибирска, Омска, Кемерова, Красноярска и Республики Алтай. В Министерстве транспорта края сообщили, что ремонтные работы на этой дороге проводятся ежегодно. Делают это для того, чтобы обеспечить комфортный и безопасный путь к этому туристическому центру Алтайского края.

А сколько дорог в 2024 году сделают по нацпроекту?

В этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на региональных трассах Алтайского края будет отремонтировано 40 участков, на эти цели будет направлено более 3 миллиардов рублей.