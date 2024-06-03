На Алтае начали ремонтировать одну из самых длинных региональных дорог
Речь идет о трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан
03 июня 2024, 17:15, ИА Амител
Дорожники в Алтайском крае приступили к ремонту трассы Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан, которая входит в опорную региональную сеть дорог и является одной из самых протяженных – 246 километров. Все работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Именно по этой дороге в город-курорт Яровое ежегодно ездят десятки тысяч туристов, сообщает Министерство транспорта региона.
Какие работы будут выполнены?
В Панкрушихинском районе специалисты ремонтируют два объекта. Первый участок – с 81-го по 87-й километр – находится на завершающей стадии. Там уже выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, укладку нижнего слоя покрытия. Сейчас идет укладка верхнего слоя асфальта. В будущем дорожники укрепят обочины и нанесут разметку. Аналогичные работы проведут на участке с 64-го по 68-й километр. Общая протяженность двух участков – 10 км. Сумма средств, направленных на ремонт, составляет порядка 214 миллионов рублей. Завершить работы планируется уже в июне.
В Хабарском районе Алтайского края работы идут на участке с 87-го по 91-й километр. Там уже сняли старое дорожное покрытие, сейчас устраивают основание, после чего уложат два слоя асфальта, укрепят обочины, нанесут дорожную разметку. Стоимость всех мероприятий составляет более 92 миллионов рублей.
А чем эта трасса так важна?
Трасса Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан играет важную роль в развитии туризма региона, так как ведет к курортному городу Яровое. Именно там расположено знаменитое соленое озеро с одноименным названием, известное своими уникальными лечебными свойствами. В летний сезон поток автомобилей, проезжающих по этой дороге, значительно увеличивается. Отдохнуть в Яровое приезжают туристы не только со всего Алтайского края, но и из других регионов Сибири: Новосибирска, Омска, Кемерова, Красноярска и Республики Алтай. В Министерстве транспорта края сообщили, что ремонтные работы на этой дороге проводятся ежегодно. Делают это для того, чтобы обеспечить комфортный и безопасный путь к этому туристическому центру Алтайского края.
А сколько дорог в 2024 году сделают по нацпроекту?
В этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на региональных трассах Алтайского края будет отремонтировано 40 участков, на эти цели будет направлено более 3 миллиардов рублей.
17:24:22 03-06-2024
так ради любопытства-а когда все таки,хотя бы,отремонтирую участок заявленной трассы проходящий по территории ННР?
17:38:50 03-06-2024
гость (17:24:22 03-06-2024) так ради любопытства-а когда все таки,хотя бы,отремонтирую у... ННРы, это кошмар из кошмаров почти на всем протяжение трассы. Сделайте, как у настоящих немцев армированный бетон, раз и навсегда.
17:41:40 03-06-2024
Гость (17:38:50 03-06-2024) ННРы, это кошмар из кошмаров почти на всем протяжение трассы... а ведь лет 15-20 назад участок проходящий по ННР был практически в идеале по сравнению с другими районами...
17:49:53 03-06-2024
Гость (17:41:40 03-06-2024) а ведь лет 15-20 назад участок проходящий по ННР был практич... За двадцать лет там было несколько ремонтов. Два три года асфальт как корова слизала.
17:35:17 03-06-2024
ребятишки!!! в прошлом сентябре ездил в славгород по тому, что называется трассой... чуть все зубы не потерял и с дороги не вылетел... в Панкрушихинском районе дорога УГ намного более чем 10 км и в Хабарском больше чем 4 км. также как и в Крутихинском и по недоразумению забытом Немецком национальном...
17:45:59 03-06-2024
Гость (17:35:17 03-06-2024) ребятишки!!! в прошлом сентябре ездил в славгород по тому, ч... Прошлый год говоришь? Зимой весной Крутихинские, Панкрушинские и ННР участки почти полностью убили.
17:49:07 03-06-2024
Гость (17:45:59 03-06-2024) Прошлый год говоришь? Зимой весной Крутихинские, Панкрушинск... прости, не ездил я там с прошлого сентября... но в целом ты меня и не удивил совсем...
18:54:10 03-06-2024
Гость (17:45:59 03-06-2024) Прошлый год говоришь? Зимой весной Крутихинские, Панкрушинск... а что вы хотели-фуры днем и ночью идут и явно не пустые
05:16:50 04-06-2024
гость (18:54:10 03-06-2024) а что вы хотели-фуры днем и ночью идут и явно не пустые... Полнейшая глупость. Для кого делают дороги?
06:48:57 04-06-2024
Гость (05:16:50 04-06-2024) Полнейшая глупость. Для кого делают дороги?... так под них и надо делать соответствующие дороги и покрытие,а не мазать 2 см асфальта на старые ямы
19:35:17 03-06-2024
ремонт 15 км из 246 км - вообще ниачом! там 123 км надо ремонтировать!
19:41:18 04-06-2024
Гость (19:35:17 03-06-2024) ремонт 15 км из 246 км - вообще ниачом! там 123 км надо ремо... Отремонтируют 15. За 200 отчитаются
12:17:40 05-06-2024
Гость (19:35:17 03-06-2024) ремонт 15 км из 246 км - вообще ниачом! там 123 км надо ремо... Ну давайте ничего не делать.
23:17:25 03-06-2024
В редкий райцентр нормально проехать получится... Только сверните с федеральной и все, приехали
08:37:32 04-06-2024
Ой, а на Завьялово??? Отремонтируют???
09:22:25 04-06-2024
Бесполезное закапывание (отмывание) денег. В Германии когда построили автобаны? Так ведь построили как нужно! И теперь их основа ходит. А тут?! Смех! И через 3-4 года опять весь участок в ямах. Такое впечатление, что лепят горбатого.
20:09:38 04-06-2024
А когда дорогу сделают в Тюменцевском районе, трасса от Ключиков до Баево ужасная, бомбили нас что ли????? Обратите внимание.
21:31:56 04-06-2024
10км дороги стоит более 200 млн ?
16:17:47 05-06-2024
Очень печально с дорогами в Немецком национальном районе. Особенно когда видешь, как 'ямочным' ремонтом зарывают деньги. Что не ямка, то кочка. Движемся, простите в каменный век.
02:14:53 06-06-2024
Гость (17:35:17 03-06-2024) ребятишки!!! в прошлом сентябре ездил в славгород по тому, ч... Делают делают, а дорог как не было так и нет!!! Трасса Романово Сидоровка, стыд и позор, вся рассыпалась!! Уже бы просто щебня насыпали и все, чем так вот.