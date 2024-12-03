НОВОСТИТранспорт

В Алтайском крае на содержание дорог с 2025 по 2026 год потратят 9 млрд рублей

Результаты аукционов объявят 20 декабря

03 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Строительство дороги / Фото: Michael Evans
Строительство дороги / Фото: Michael Evans

"Алтайавтодор" объявил о проведении шести тендеров на содержание автомобильных дорог в Алтайском крае с 2025 по 2026 год. Общая стоимость всех контрактов составила более 9 млрд рублей.

Как пишет "Атмосфера", аукционы объявили 2 декабря, заявки принимают до 19 декабря, а результаты по ним объявят на следующий день, 20-го числа.

Победители должны будут заниматься содержанием дорог общего пользования и регионального значения, в том числе поддерживать их состояние и обеспечивать безопасность дорожного движения.

Деньги выделят для следующих географических зон:

  • для Южной зоны – 1,427 млрд рублей (более 2,6 тысячи кв. км);
  • для Центральной зоны – 1,464 млрд рублей (более 2,4 тысячи кв. км);
  • для Северо-Западной зоны – 1,485 млрд рублей (2,7 тысячи кв. км);
  • для Юго-Западной зоны – 1,516 млрд рублей (более 2,3 тысячи кв. км);
  • для Юго-Восточной зоны – 1,527 млрд рублей (более 2,4 тысячи кв. км);
  • для Северо-Восточной зоны – 1,587 млрд рублей (более 3,1 тысячи кв. км).

Ранее сообщили, что на Алтае две федеральные трассы могут получить уникальные имена, как Чуйский тракт.

Алтайский край Дороги аукционы и торги

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:21:44 03-12-2024

Во всем мире это называют вложениями в инфраструктуру, а у нас траты. Вы когда врачу платите, вы тратите на своё здоровье или вкладываете? 70 лет коммунячего периода оставили неизгладимый след даже в языке.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров