В Алтайском крае на содержание дорог с 2025 по 2026 год потратят 9 млрд рублей

Результаты аукционов объявят 20 декабря

03 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Строительство дороги / Фото: Michael Evans

"Алтайавтодор" объявил о проведении шести тендеров на содержание автомобильных дорог в Алтайском крае с 2025 по 2026 год. Общая стоимость всех контрактов составила более 9 млрд рублей.

Как пишет "Атмосфера", аукционы объявили 2 декабря, заявки принимают до 19 декабря, а результаты по ним объявят на следующий день, 20-го числа.

Победители должны будут заниматься содержанием дорог общего пользования и регионального значения, в том числе поддерживать их состояние и обеспечивать безопасность дорожного движения.

Деньги выделят для следующих географических зон:

для Южной зоны – 1,427 млрд рублей (более 2,6 тысячи кв. км);

для Центральной зоны – 1,464 млрд рублей (более 2,4 тысячи кв. км);

для Северо-Западной зоны – 1,485 млрд рублей (2,7 тысячи кв. км);

для Юго-Западной зоны – 1,516 млрд рублей (более 2,3 тысячи кв. км);

для Юго-Восточной зоны – 1,527 млрд рублей (более 2,4 тысячи кв. км);

для Северо-Восточной зоны – 1,587 млрд рублей (более 3,1 тысячи кв. км).

Ранее сообщили, что на Алтае две федеральные трассы могут получить уникальные имена, как Чуйский тракт.