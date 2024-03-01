В Алтайском крае нашли подростка, который пропал 20 февраля

Подробности обнаружения традиционно не уточняются

01 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Юношу нашли живым / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае завершились поиски 17-летнего жителя села Гальбштадт Немецкого национального района, который пропал 20 февраля.

Как сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт", накануне юношу нашли живым. Других подробностей волонтеры традиционно не уточнили.

Ранее в "ЛизаАлерт" рассказывали, что за 2023 год в Алтайском крае пропало 573 человека. Не всех из них удалось найти.