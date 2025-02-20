В Алтайском крае новым главой управления лесами назначили опытного лесничего

Им стал бывший окружной управленец Константин Николайченко

20 февраля 2025, 14:50, ИА Амител

Константин Николайченко / Фото: vk.com/dlhsfo

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на пост замминистра природных ресурсов и экологии, а также начальника управления лесами Константина Николайченко. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

20 февраля Виктор Томенко подписал соответствующее распоряжение. Николайченко уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Николайченко Константин Владимирович родился 5 июня 1977 года. Окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности "Инженер лесного и лесопаркового хозяйства" и Кузбасский государственный технический университет по программе "Менеджмент".

В 1998 году начал работать помощником лесничего. Общий стаж работы в лесном хозяйстве – 26 лет. С декабря 2022-го по июль 2024 года исполнял обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу.

Управление лесами оставалось без руководства почти три года. После отставки Игоря Дергачева в 2022 году на должность никого не назначали.

Ранее amic.ru писал, что бывшего начальника управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева в настоящее время судят по двум статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий").

Приговор по уголовному делу вынесут в Центральном районном суде 25 февраля 2025 года.

По версии следствия, с мая по август 2022 года ведомство проводило открытый аукцион, по которому планировало выбрать арендатора лесного участка, находящегося в госсобственности. Дергачев указал членам комиссии на несуществующие нарушения у одной из компаний, которые не позволили ей дойти до второго этапа конкурса. Победителем в итоге стала фирма, аффилированная с чиновником.

Процесс по делу Дергачева шел около года, материалы в отношении него поступили в суд 26 февраля 2024 года. Первое заседание состоялось 26 марта 2024 года. Всего по делу провели более 40 заседаний.