Традиционного шествия "Бессмертного полка" в России в 2023 году не будет
Для желающих принять участие в акции подготовят иные форматы
18 апреля 2023, 16:17, ИА Амител
Традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в России в этом году не будет. Как сообщает ТАСС, об этом заявила сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.
"Не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это всё-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертного полка", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", – заявила она.
По словам Цунаевой, в этом году для желающих принять участие в акции подготовлены иные форматы. В частности, предлагается размещать фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле, а также на сайте движения. Она отметила, что смысл будет в том, что портреты будут "рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня".
Напомним, что ежегодно в День Победы участники "Бессмертного полка" проходят с фотографиями своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В 2020 и 2021 году от акции отказывались – из-за пандемии коронавируса её проводили в онлайн-формате. В 2022 году она состоялась очно.
17:14:36 18-04-2023
Это правильное решение.! И временное решение, оно сейчас необходимо...Как бы не пытались наши враги переписать историю, очернить Россию...Им не удастся это сделать. Никто и никогда нас не заставит забыть подвиги наших дедов и прадедов...