Традиционного шествия "Бессмертного полка" в России в 2023 году не будет

Для желающих принять участие в акции подготовят иные форматы

18 апреля 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в России в этом году не будет. Как сообщает ТАСС, об этом заявила сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

"Не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это всё-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертного полка", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", – заявила она.

По словам Цунаевой, в этом году для желающих принять участие в акции подготовлены иные форматы. В частности, предлагается размещать фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле, а также на сайте движения. Она отметила, что смысл будет в том, что портреты будут "рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня".

Напомним, что ежегодно в День Победы участники "Бессмертного полка" проходят с фотографиями своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В 2020 и 2021 году от акции отказывались – из-за пандемии коронавируса её проводили в онлайн-формате. В 2022 году она состоялась очно.