"Обещаю работать с полной отдачей". Вспоминаем, как прошла первая инаугурация Томенко

Сегодня, спустя пять лет, Виктор Томенко вновь торжественно вступит в должность губернатора Алтайского края

18 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

































































































































Инаугурация Виктора Томенко в 2018 году / Фото: amic.ru / Евгения Савина

Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября в краевом драмтеатре имени Шукшина. Это будет вторая инаугурация Томенко, первая прошла 17 сентября 2018 года. Вспоминаем, как это было.

Пять лет назад во время церемонии Томенко обозначил основные принципы работы власти и пообещал жителям региона хорошо работать на посту губернатора.

"Обещаю, что буду работать с полной отдачей и буду делать все в интересах каждого жителя края. Буду действовать смело и решительно. Верю, вместе мы добьемся успеха и сделаем край сильным и процветающим", – сказал Томенко.

Назвал он и главные задачи краевой власти: повышение качества жизни и благосостояния жителей региона, обеспечение безопасности и комфортной жизни всех граждан.

"Цель – сделать Алтайский край регионом с современной экономикой, социальной сферой и счастливыми людьми, сделать край местом притяжения. Местом, где хочется жить, учиться, работать, создавать семьи и строить будущее", – подчеркнул глава региона.

Сегодня, 18 сентября 2023 года, Виктор Томенко тоже обозначит главные принципы работы власти на ближайшую пятилетку, а также расскажет жителям Алтайского края, что в регионе будет меняться. На торжественной церемонии будет присутствовать корреспондент amic.ru, чтобы рассказать вам, какие цели правительству края на этот раз поставит "новый" глава региона.