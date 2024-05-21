Третье воскресенье мая – всемирный день памяти умерших от СПИДа

21 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Красная ленточка – символ борьбы со СПИДом / Фото: ru.freepik.com

19 мая в барнаульском парке "Изумрудный" почтили память жителей Алтайского края, умерших от ВИЧ. Об этом опасном заболевании горожанам рассказывали студенты АГМУ и медколледжа, а также специалисты краевого СПИД-центра. Здесь же можно было пройти и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Медицина уже очень хорошо изучила заболевание и взяла его "под контроль": сегодня оно не считается смертельным. Только вот заболевшие продолжают умирать: ежегодно количество жертв в Алтайском крае исчисляется сотнями.

О том, почему так происходит и что нужно сделать, чтобы ВИЧ больше не забирал жизни, amic.ru поговорил с главным врачом СПИД-центра Валерием Шевченко.

Четыре сотни смертей

В Алтайском крае живет около 20 тысяч человек с диагнозом "ВИЧ". В 2023-м заболевание выявили у 1809 человек.

К сожалению, смерти пациентов с ВИЧ-инфекцией пока никак нельзя назвать единичными случаями, констатирует Валерий Шевченко.

"Если в абсолютных цифрах, то в год в Алтайском крае умирает около 400 человек с ВИЧ-инфекцией. За последние годы мы снизились – ранее этот показатель доходил и до 700-800 человек. Да, в сравнении с другими причинами, от которых у нас умирают люди, это не такие большие цифры. Но тут лучше не о статистике думать – это четыре сотни потерянных жизней", – отметил инфекционист.

ВИЧ не смертелен, если его вовремя выявить

ВИЧ действительно уже "взят под контроль", говорит специалист. По его словам, сегодняшние препараты позволяют людям жить долго и полноценной жизнью, а также заводить детей, не боясь передать вирус своему ребенку. Но для этого нужны не только старания врачей, но и ответственность самого пациента.

"Технологии далеко продвинулись. На сегодня у нас есть оптимальная схема из трех лекарственных средств, которые разнонаправленно атакуют вирус сразу с трех сторон. Сильно улучшилось качество этих препаратов и по переносимости, и по эффективности. У пациента есть все возможности для того, чтобы жить, как и все остальные люди. Для этого он должен принимать препараты регулярно, без всяких там "ой, забыл, ну и ладно". Это во-первых. А во-вторых, заболевание нужно выявить как можно раньше, пока оно еще не успело нанести организму непоправимый ущерб", – рассказывает врач. Большинство из тех, кто умер от ВИЧ, либо слишком поздно узнали о своем диагнозе, либо отказались принимать терапию. Поэтому вирус, с которым научились эффективно бороться, продолжает забирать жизни.

"Анализируя ситуацию, мы составляем усредненный портрет пациента, для которого ВИЧ заканчивается смертью. Чаще всего это люди, которые болеют порядка 10-15 лет и при этом не принимают никакую терапию. Но нужно отметить, что нынешние цифры смертности – это отчасти накопительный эффект от предыдущих лет, когда и с выявляемостью, и с лечением было хуже. В части терапии мы видим большой прогресс. В 2018 году из лиц, находящихся на диспансерном учете, терапию получали 36%. Сегодня этот показатель составляет уже 91%. Так что у нас есть все основания прогнозировать, что дальше количество умерших будет лишь снижаться", – поясняет Шевченко.

Так что путь к тому, чтобы ВИЧ не был смертоносным, очень прост, делает вывод инфекционист:

"Нужно регулярно проверяться. Приди, сдай кровь и узнай свой статус. Если он положительный, то осознай всю серьезность заболевания, послушай врачей и будь привержен терапии".

Препараты пациенты в Алтайском крае получают бесплатно.

"Никто не защищен на сто процентов"

По словам Шевченко, в случае с ВИЧ-инфекцией множество проблем доставляют стереотипы, существующие вокруг этой болезни. Долгое время вирус считался "грязным" недугом наркоманов и людей с беспорядочными половыми связями. У многих укоренилось в сознании, что это единственные группы риска.

"На сегодняшний день нет никаких групп риска. Группа риска – это все взрослые люди, которые живут половой жизнью", – говорит врач. Поэтому нельзя думать, что если вести правильный образ жизни, то и никаких рисков не будет. Даже тем, кто соблюдает правила безопасности и не грешит рискованным поведением, инфекционист настоятельно рекомендует регулярно проверяться. Да, половой путь передачи лидирует с огромным отрывом – 85%. Но это вовсе не значит, что ВИЧ нельзя заразиться другим способом, подчеркивает медик.

"Вирус может передаваться через предметы, проникающие через кожу и слизистую. И тут нужно вспомнить о том, что сегодня является обыденностью для большинства людей: маникюр, педикюр, тату, пирсинг. Да, эти процедуры должны выполняться стерильно. Но человеческий фактор никто не отменял. Так что на сто процентов никто из нас не защищен. И лучше точно знать свой ВИЧ-статус, чем догадываться. Просто подумайте: пока вы ошибочно думаете, что здоровы, вирус в вашем организме может становиться все более и более губительным. А если выявить его вовремя, у вас есть все шансы жить, как раньше", – сказал Шевченко.

Фото: Алтайский краевой СПИД-центр

Как и где пройти анонимное тестирование на ВИЧ?

Сегодня каждый житель Алтайского края может быстро и без проблем провериться на ВИЧ. В Барнауле это можно сделать в Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД по адресу ул. 5-я Западная, 62.

Тестирование абсолютно анонимное и занимает не более получаса. Паспорт не требуется. Кабинет, где берут анализы на ВИЧ, работает три раза в неделю – ознакомиться с его расписанием всегда можно на сайте медучреждения.

Там же можно узнать и расписание работы мобильных комплексов тестирования, которые активно выезжают в районы края. Выездные бригады регулярно работают и в Барнауле: графики тоже публикуются на сайте центра.