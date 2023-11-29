В Алтайском крае организуют школу для родителей
Занятия пройдут с 5 по 10 декабря
29 ноября 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае организуют интерактивную школу родительства, сообщили в правительстве региона.
В рамках интенсивов родители, в частности, узнают, как помочь ребенку установить область интересов и чем руководствоваться при выборе профессии.
В программу включили темы:
- "Осознанное родительство: как не навредить ребенку?" – 5 декабря в 18:30, дистанционно;
- "Навигация успешного профессионального пути" – 7 декабря в 18:30, дистанционно;
- "Как помочь ребенку сделать правильный выбор" – 10 декабря в 11:50, ул. Партизанская, 187.
Курс организован алтайским филиалом РАНХиГС. Заявки на участие принимают до 3 декабря.
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