В Алтайском крае организуют школу для родителей

Занятия пройдут с 5 по 10 декабря

29 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае организуют интерактивную школу родительства, сообщили в правительстве региона.

В рамках интенсивов родители, в частности, узнают, как помочь ребенку установить область интересов и чем руководствоваться при выборе профессии.

В программу включили темы:

"Осознанное родительство: как не навредить ребенку?" – 5 декабря в 18:30, дистанционно;

"Навигация успешного профессионального пути" – 7 декабря в 18:30, дистанционно;

"Как помочь ребенку сделать правильный выбор" – 10 декабря в 11:50, ул. Партизанская, 187.

Курс организован алтайским филиалом РАНХиГС. Заявки на участие принимают до 3 декабря.

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