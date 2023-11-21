Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля

21 ноября 2023, 14:44, ИА Амител

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Каждый год критерии оценивания и формулировки заданий в контрольных измерительных материалах по единому госэкзамену (ЕГЭ) меняются и дополняются. 2024 год не станет исключением: по многим предметам понизили максимальный первичный балл и сократили количество заданий. К чему стоит готовиться выпускникам в 2024 году, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменится ЕГЭ по русскому в 2024 году?

Больше всего корректировок будет по обязательному для всех выпускников экзамену по русскому языку. Первичный балл по нему снизили с 54 до 50. Кроме того, усложнились задания 13 (правописание "не" с разными частями речи) и 14 (слитное, дефисное, раздельное написание слов).

Как уточняла "Известиям" академический директор и методист курсов по ЕГЭ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина, одиннадцатиклассникам предстоит выбрать от двух до четырех правильных ответов вместо одного, прописанного словом.

При ответе на задание № 27 школьникам потребуется привести в качестве аргументации личный, читательский или историко-культурный опыт.

Изменена система оценивания ответов на задания 8, 26 и 27. Так в № 8 максимальный балл снизили с трех до двух: если школьник сделает две ошибки, баллов заработать за этот вопрос уже не получится. В № 26 для получения одного балла может допустить не более двух ошибок, уточнила Мусихина. Эксперт добавила, что ребятам нужно быть максимально внимательными на сочинении: каждая орфографическая ошибка – минус балл.

Как школьники будут сдавать ЕГЭ по литературе в 2024 году

По литературе количество заданий базового уровня сложности сократили с 7 до 6, а максимальный первичный балл за выполнение работы изменен с 53 до 48. Также уточнена тема сочинения 11.4 – в формулировку включены имена трех писателей-классиков, из которых нужно будет выбрать одного. В вопросах, где потребуется представить развернутый ответ, вводятся требования к грамотности. За несоблюдение норм русского языка экзаменуемые рискуют потерять один балл.

ЕГЭ по математике 2024 года

По базовой математике корректировок не произошло, а в профильной добавили задание на проверку знаний о векторах "стоимостью" в один балл. За счет этого вопроса максимальный балл за выполнение работы увеличен с 31 до 32.

ЕГЭ по иностранным языкам

Задания по иностранным языкам были распределены по базовому и высокому уровню сложности, при этом максимальный первичный балл стал ниже – 82 вместо 86. В 2024 году в ЕГЭ можно будет сдавать английский, испанский, немецкий, французский и китайский языки.

ЕГЭ по информатике в 2024 году

По информатике количество баллов осталось прежним. Среди новшеств можно выделить задание 13, в котором будут проверять умение использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP.

ЕГЭ по биологии-2024

Из ЕГЭ по биологии убрали одно из самых сложных заданий, а максимальный первичный балл снизился до 57.

ЕГЭ по химии 2024 года

В КИМ ЕГЭ по химии изменений в 2024 году нет.

ЕГЭ по обществознанию-2024

Скорректирована формулировка и внесены изменения в систему оценивания выполнения задания 24.

Как пройдет ЕГЭ по географии?

По географии число заданий сократили с 31 до 29. Теперь школьникам не придется работать с топографической картой, чтобы определить азимут и построить профиль.

С детальным списком изменений в КИМ ЕГЭ можно ознакомиться тут.