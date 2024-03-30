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В Алтайском крае остаются закрытыми 10 участков дорог из-за паводка

Еще на одной трассе организовали реверсивное движение

30 марта 2024, 17:06, ИА Амител

Затопленная дорога в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края
Затопленная дорога в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

В Минтрансе Алтайского края перечислили дороги, проезд по которым недоступен из-за паводка. В общей сложности сейчас закрыто 10 участков:

  • Селиверстово — Грановка — Закладное — Тамбовский — Завьялово на участке от Грановки до Закладного; 
  • Поспелиха—Новичиха — Волчиха на участке от Волчихи до Селиверстово;
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области на участке от Михайловки до Ключей;
  • Новоегорьевка — Титовка — Новичиха от Новоегорьевского до Сросток;
  • Бурла — Притыка — Орехово — Новоандреевка —  К—41 на участке от села Новоандреевка до автомобильной дороги Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан;
  • Калининский — Сибирячиха — Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;
  • Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово, участок между Родино и Завьялово;
  • Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка между поселком Добрая Воля и селом Гонохово;
  • Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;
  • Алейск — Безголосово — а/д К—13.

Кроме того, на трассе А-321 перед Кулундой (км 372 и 378) организовано реверсивное движение.

30 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в регионе ввели режим ЧС из-за паводка. По его данным, обстановка остается непростой в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других районов.

Алтайский край Паводок дорожное движение
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Комментарии 1

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Гость

21:51:32 31-03-2024

Для полного счастья нам ещё и наводнения не хватало.

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