Талые воды размыли дорогу перед селом в Алтайском крае

Произошедшее засняли на видео

30 марта 2024, 14:55, ИА Амител

Дорога перед селом Ракиты / Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае за 500 метров до села Ракиты Михайловского района размыло трассу K-03 талыми водами, сообщает "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что часть асфальта оказалась полностью уничтожена и стремительные потоки воды текут в направлении села.

Накануне глава Михайловского района Евгений Юрьев заявил, что ситуация с паводком в селе Михайловском стала критической.

В ЦУР также сообщали, что самая напряженная ситуация с талыми водами наблюдается в Михайловском, Завьяловском, Локтевском и Алейском районах.