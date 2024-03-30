Талые воды размыли дорогу перед селом в Алтайском крае
Произошедшее засняли на видео
30 марта 2024, 14:55, ИА Амител
Дорога перед селом Ракиты / Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае за 500 метров до села Ракиты Михайловского района размыло трассу K-03 талыми водами, сообщает "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно, что часть асфальта оказалась полностью уничтожена и стремительные потоки воды текут в направлении села.
Накануне глава Михайловского района Евгений Юрьев заявил, что ситуация с паводком в селе Михайловском стала критической.
В ЦУР также сообщали, что самая напряженная ситуация с талыми водами наблюдается в Михайловском, Завьяловском, Локтевском и Алейском районах.
16:17:07 30-03-2024
А все потому что должны были выполнены проектные изыскания в полном объеме. И проектом были бы предусмотрены устройства для пропуска талых вод. Сэконо́мили и получили. И не чего пенять на стихию.
19:20:20 30-03-2024
Гость (16:17:07 30-03-2024) А все потому что должны были выполнены проектные изыскания в... И так сойдет
16:30:48 30-03-2024
А в Романовском районе как всегда- тишь и благодать.
04:35:22 31-03-2024
Водопропускная труба.
Согласно ГОСТ 32871-2014 под водопропускной трубой понимается инженерное сооружение, укладываемое в теле насыпи автомобильной дороги для пропуска водного потока. Аналогичные сооружения устраивают и на железной дороге.
13:48:49 31-03-2024
А так постоянно: 1964, 1985, 1992. За 30 лет можно было трубы проложить...
21:54:15 31-03-2024
На суше 42 млн ручьев, в России 5 млн, на территории субъектов Федерации - от 40 тысяч ручьев, на территории городов от 100 ручьев и более. Ручьи не имеют названий, водоохранных зон. Так что не удивительно, что по всему миру наводнения и изменения природы. Ручьи - основа бассейновых природных каркасов. Лишь переход к охране бассейновых природных каркасов позволит нам сохранить природу планеты, ее биоразнообразие и сохранить почвообразовательные процессы на малых водосборах. Валитов Р.Г. Омск.