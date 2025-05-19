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В Алтайском крае открыли новую романтическую площадку для регистрации брака

Влюбленные смогут вступить брак в музее Роберта Рождественского

19 мая 2025, 17:15, ИА Амител

Фото: управление юстиции Алтайского края

В Алтайском крае появилась новая локация для официальной регистрации брака, сообщили в региональном управлении юстиции. Теперь провести церемонию можно будет в мемориальном музее знаменитого поэта Роберта Рождественского в селе Косиха.

"Зал с экспозицией, посвященной любовной лирике, старинный интерьер и живописные виды создадут особенное настроение в самый важный для молодоженов день", – говорится в сообщении.

Для проведения церемонии бракосочетания нужно заранее подать заявление в орган ЗАГС и согласовать дату с администрацией музея.

В ведомстве также напомнили, что не менее романтично вступить в брак можно в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Ранее на Алтае назвали самую желанную дату для бракосочетания в 2025 году.

Алтайский край

Комментарии 4

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5

17:44:00 19-05-2025

Ещё тематическую площадку для регистрации разводов сделайте - вообще огонь будет.
При заключении брака вручать сертификат на скидку на развод 20%.

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Musik

22:53:12 19-05-2025

5 (17:44:00 19-05-2025) Ещё тематическую площадку для регистрации разводов сделайте ... Развелся сам - помоги другу.

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Гость

07:52:18 20-05-2025

Дольше всего в браке живут те, кто просто пошел в обычный загс и расписался. А все эти площадки и дворцы - показуха и писанИна.

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Гость

13:05:13 20-05-2025

Надо еще гостиницы переоборудовать под бесплатные нумера для молодоженов.

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