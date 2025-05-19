В Алтайском крае открыли новую романтическую площадку для регистрации брака

Влюбленные смогут вступить брак в музее Роберта Рождественского

19 мая 2025, 17:15, ИА Амител

Фото: управление юстиции Алтайского края

В Алтайском крае появилась новая локация для официальной регистрации брака, сообщили в региональном управлении юстиции. Теперь провести церемонию можно будет в мемориальном музее знаменитого поэта Роберта Рождественского в селе Косиха.

"Зал с экспозицией, посвященной любовной лирике, старинный интерьер и живописные виды создадут особенное настроение в самый важный для молодоженов день", – говорится в сообщении.

Для проведения церемонии бракосочетания нужно заранее подать заявление в орган ЗАГС и согласовать дату с администрацией музея.

В ведомстве также напомнили, что не менее романтично вступить в брак можно в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Ранее на Алтае назвали самую желанную дату для бракосочетания в 2025 году.