В Алтайском крае открыли новую романтическую площадку для регистрации брака
Влюбленные смогут вступить брак в музее Роберта Рождественского
19 мая 2025, 17:15, ИА Амител
В Алтайском крае появилась новая локация для официальной регистрации брака, сообщили в региональном управлении юстиции. Теперь провести церемонию можно будет в мемориальном музее знаменитого поэта Роберта Рождественского в селе Косиха.
"Зал с экспозицией, посвященной любовной лирике, старинный интерьер и живописные виды создадут особенное настроение в самый важный для молодоженов день", – говорится в сообщении.
Для проведения церемонии бракосочетания нужно заранее подать заявление в орган ЗАГС и согласовать дату с администрацией музея.
В ведомстве также напомнили, что не менее романтично вступить в брак можно в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Ранее на Алтае назвали самую желанную дату для бракосочетания в 2025 году.
17:44:00 19-05-2025
Ещё тематическую площадку для регистрации разводов сделайте - вообще огонь будет.
При заключении брака вручать сертификат на скидку на развод 20%.
22:53:12 19-05-2025
5 (17:44:00 19-05-2025) Ещё тематическую площадку для регистрации разводов сделайте ... Развелся сам - помоги другу.
07:52:18 20-05-2025
Дольше всего в браке живут те, кто просто пошел в обычный загс и расписался. А все эти площадки и дворцы - показуха и писанИна.
13:05:13 20-05-2025
Надо еще гостиницы переоборудовать под бесплатные нумера для молодоженов.