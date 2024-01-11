В Алтайском крае открыли почти все дороги, где прерывалось движение из-за непогоды
Из-за метели, гололедицы и мокрого снега в регионе ограничение действует только на одной трассе
11 января 2024, 10:00, ИА Амител
В Алтайском крае восстановили движение автотранспорта почти по всем дорогам, где из-за непогоды перекрывали проезд. Как сообщили в правительстве региона утром 11 января, ограничение продолжает действовать только на одном участке.
"Ограничено движение грузового транспорта и пассажирских автобусов на участке автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан от развязки возле Международного аэропорта Барнаула до Кулунды", — отметили в пресс-службе.
10 января в Алтайском крае перекрыли ряд трасс из-за мокрого снега, снежных заносов, а также сильного ветра и гололедицы. Проезд также был недоступен по участкам дорог А-322, К-03, К-09 и К-21.
По прогнозу, 11 января в регионе ожидается до -14 градусов, метели, небольшой снег и сильный ветер.
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