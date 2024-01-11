Под Барнаулом собралась огромная пробка из-за перекрытой трассы
Движение транспорта встало недалеко от села Шахи
11 января 2024, 08:31, ИА Амител
Фото предоставлено читателем / amic.ru
Огромная пробка собралась по пути в Барнаул со стороны села Шахи. Об этом рассказала читательница amic.ru.
"Не доезжая Шахов все движение встало. То ли трасса закрыта, то ли авария", – поделилась очевидица.
О перекрытии дороги между Шахами и Новомихайловкой также сообщают пользователи 2ГИС.
По данным МЧС, в Алтайском крае остается закрытым для грузовиков и пассажирских автобусов участок трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан от развязки возле международного аэропорта Барнаула до Кулунды (км 19 – км 284). Причина – мокрый снег, заносы, сильный ветер и гололедица.
08:52:33 11-01-2024
А дома на печке хорошо , тепло. 🤗
09:36:17 11-01-2024
вчера еще объявляли о перекрытии трасс, но нет, упоротые стоят в пробке.
09:41:34 11-01-2024
Элен без ребят (09:36:17 11-01-2024) вчера еще объявляли о перекрытии трасс, но нет, упоротые сто... Может за шубами поехали в город.