Под Барнаулом собралась огромная пробка из-за перекрытой трассы

Движение транспорта встало недалеко от села Шахи

11 января 2024, 08:31, ИА Амител

Фото предоставлено читателем / amic.ru

Огромная пробка собралась по пути в Барнаул со стороны села Шахи. Об этом рассказала читательница amic.ru.

"Не доезжая Шахов все движение встало. То ли трасса закрыта, то ли авария", – поделилась очевидица.

О перекрытии дороги между Шахами и Новомихайловкой также сообщают пользователи 2ГИС.

По данным МЧС, в Алтайском крае остается закрытым для грузовиков и пассажирских автобусов участок трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан от развязки возле международного аэропорта Барнаула до Кулунды (км 19 – км 284). Причина – мокрый снег, заносы, сильный ветер и гололедица.