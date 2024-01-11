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Под Барнаулом собралась огромная пробка из-за перекрытой трассы

Движение транспорта встало недалеко от села Шахи

11 января 2024, 08:31, ИА Амител

Фото предоставлено читателем / amic.ru
Фото предоставлено читателем / amic.ru

Огромная пробка собралась по пути в Барнаул со стороны села Шахи. Об этом рассказала читательница amic.ru.

"Не доезжая Шахов все движение встало. То ли трасса закрыта, то ли авария", – поделилась очевидица.

О перекрытии дороги между Шахами и Новомихайловкой также сообщают пользователи 2ГИС.

По данным МЧС, в Алтайском крае остается закрытым для грузовиков и пассажирских автобусов участок трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан от развязки возле международного аэропорта Барнаула до Кулунды (км 19 – км 284). Причина – мокрый снег, заносы, сильный ветер и гололедица.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 3

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Сергей

08:52:33 11-01-2024

А дома на печке хорошо , тепло. 🤗

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Элен без ребят

09:36:17 11-01-2024

вчера еще объявляли о перекрытии трасс, но нет, упоротые стоят в пробке.

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Гость

09:41:34 11-01-2024

Элен без ребят (09:36:17 11-01-2024) вчера еще объявляли о перекрытии трасс, но нет, упоротые сто... Может за шубами поехали в город.

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