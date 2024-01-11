НОВОСТИПогода в Барнауле

Продолжение шторма. О погоде в Алтайском крае 11 января

Дневная температура составит от -4 до -9 градусов, однако местами по северу будет холоднее — до -14 градусов

11 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сильный ветер и отрицательные температуры ожидаются в Алтайском крае 11 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, дневная температура составит от -4 до -9 градусов, однако местами по северу будет холоднее – до -14 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в первой половине дня по востоку 33 м/с и более.

В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов. В начале дня пройдет небольшой снег, может быть метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

Комментарии 4

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Сергей

07:48:49 11-01-2024

Да какой это шторм, так ветерок😄

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Viktor.

13:43:11 11-01-2024

Бийск , прекрасная погода! Лгунишки!

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Виктор, Мамонтово

18:01:13 11-01-2024

Сегодня ночью был сильный ветер (порывами), дождь со снегом, и... даже гром и молния⚡. Сейчас 6-7 градусов ниже нуля, безветренно!

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Бухтояров

07:22:17 12-01-2024

11 дул, 12 дует,

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