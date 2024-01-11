Продолжение шторма. О погоде в Алтайском крае 11 января
Дневная температура составит от -4 до -9 градусов, однако местами по северу будет холоднее — до -14 градусов
11 января 2024, 06:01, ИА Амител
Сильный ветер и отрицательные температуры ожидаются в Алтайском крае 11 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Так, дневная температура составит от -4 до -9 градусов, однако местами по северу будет холоднее – до -14 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в первой половине дня по востоку 33 м/с и более.
В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов. В начале дня пройдет небольшой снег, может быть метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.
07:48:49 11-01-2024
Да какой это шторм, так ветерок😄
13:43:11 11-01-2024
Бийск , прекрасная погода! Лгунишки!
18:01:13 11-01-2024
Сегодня ночью был сильный ветер (порывами), дождь со снегом, и... даже гром и молния⚡. Сейчас 6-7 градусов ниже нуля, безветренно!
07:22:17 12-01-2024
11 дул, 12 дует,