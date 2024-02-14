В Алтайском крае перекрыли шесть трасс из-за метели

Ограничения ввели на участках автодорог федерального и регионального значения

14 февраля 2024, 14:31, ИА Амител

Снежная буря на трассе / Изображение: нейросеть YaART

В Алтайском крае временно перекрыли шесть участков дорог из-за метели, сообщили в ГИБДД региона.

На момент публикации заметки ограничения действуют на следующих трассах:

А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан от Алейска до Рубцовска для грузового и пассажирского транспорта;

К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области от Змеиногорска до села Новоегорьевское для всех видов транспорта;

К-19 Шипуново – Краснощеково – Курья на участке от села Краснощеково до села Курья;

К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан на участке от села Поспелиха до границы с Республикой Казахстан;

К-21 Рубцовск – Угловское – Михайловское на участке от Рубцовска до села Угловского.

К-03 "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" от Змеиногорска до села Волчиха.

Ранее в ГИБДД Алтайского края призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за метели, а в МЧС региона попросили водителей не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.