В Алтайском крае планируют создать крупный логистический хаб для экспорта в Китай

Проект должен усилить железнодорожные контейнерные перевозки и помочь нарастить поставки продукции АПК

26 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Грузовой хаб / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Крупный логистический хаб для железнодорожных контейнерных перевозок может появиться в Алтайском крае. Проект должен помочь региону нарастить экспорт в Китай, особенно в части продукции агропромышленного комплекса, рассказал заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин на площадке XII Конгресса предпринимательских объединений. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Зачем нужен хаб?

Логистика остается одним из ключевых условий развития внешней торговли. Особенно это важно для поставок в Китай, где значительная часть грузов идет именно в контейнерах.

«Очень важной составляющей экспорта является логистика и наши крупные инвестиционные проекты, которые, в том числе, сейчас наши инвесторы ориентируют на экспорт. Вот в ближайшее время, я думаю, вы услышите о крупном проекте в области железнодорожных контейнерных перевозок. Это основа экспорта сейчас — контейнерные перевозки. И если мы берем Китай, то практически это контейнерные перевозки. И крупный логистический хаб, я думаю, в ближайшее время будет презентован на территории Алтайского края, который позволит нам также говорить о наращивании экспорта в Китай, особенно агропромышленного экспорта», — отметил Ерохин.

Экспорт Алтайского края растет

Замминистра также рассказал о показателях внешней торговли региона по итогам 2025 года. По его словам, Алтайский край остается экспортно ориентированным агропромышленным регионом: около двух третей продукции вывозят за пределы края.

Внешнеторговый оборот региона по итогам прошлого года вырос более чем на 10%, тогда как в целом по России этот показатель снижался. Экспорт Алтайского края увеличился на 23,8%, а по отдельным видам продукции АПК рост достигал около 40%.

«Мы видим эту тенденцию и видим основной посыл: у нас растет несырьевой, неэнергетический экспорт — экспорт, который оставляет наибольшую добавленную стоимость на территории, в регионе, в стране. Это то, что мы приложили некий труд, создали продукт и потом уже экспортируем. У нас такой показатель — практически 90% в общей структуре экспорта», — пояснил Ерохин.

Основными направлениями экспорта остаются страны СНГ — на них приходится около половины поставок. При этом заметно выросли поставки в Китай: по словам замминистра, прирост составил примерно 60%.

«Китай мы для себя открываем заново, учитывая ту политическую конъюнктуру, которая есть», — добавил он.

Туризм, медицина и образование

Алексей Ерохин подчеркнул, что для региона важен не только экспорт товаров, но и экспорт услуг. Среди перспективных направлений он назвал туризм, образование и медицину.

По его словам, в Барнауле уже заметно больше иностранных студентов. Многие из них получают образование в алтайских вузах, а затем возвращаются домой, где российский диплом помогает им в карьере.

«У нас есть три ключевых направления, по которым мы видим точки роста, — это экспорт туристических услуг, экспорт образовательных и экспорт медицинских услуг», — отметил замминистра.