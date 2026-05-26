В Алтайском крае планируют создать крупный логистический хаб для экспорта в Китай
Проект должен усилить железнодорожные контейнерные перевозки и помочь нарастить поставки продукции АПК
26 мая 2026, 09:15, ИА Амител
Крупный логистический хаб для железнодорожных контейнерных перевозок может появиться в Алтайском крае. Проект должен помочь региону нарастить экспорт в Китай, особенно в части продукции агропромышленного комплекса, рассказал заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин на площадке XII Конгресса предпринимательских объединений. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Зачем нужен хаб?
Логистика остается одним из ключевых условий развития внешней торговли. Особенно это важно для поставок в Китай, где значительная часть грузов идет именно в контейнерах.
«Очень важной составляющей экспорта является логистика и наши крупные инвестиционные проекты, которые, в том числе, сейчас наши инвесторы ориентируют на экспорт. Вот в ближайшее время, я думаю, вы услышите о крупном проекте в области железнодорожных контейнерных перевозок. Это основа экспорта сейчас — контейнерные перевозки. И если мы берем Китай, то практически это контейнерные перевозки. И крупный логистический хаб, я думаю, в ближайшее время будет презентован на территории Алтайского края, который позволит нам также говорить о наращивании экспорта в Китай, особенно агропромышленного экспорта», — отметил Ерохин.
Экспорт Алтайского края растет
Замминистра также рассказал о показателях внешней торговли региона по итогам 2025 года. По его словам, Алтайский край остается экспортно ориентированным агропромышленным регионом: около двух третей продукции вывозят за пределы края.
Внешнеторговый оборот региона по итогам прошлого года вырос более чем на 10%, тогда как в целом по России этот показатель снижался. Экспорт Алтайского края увеличился на 23,8%, а по отдельным видам продукции АПК рост достигал около 40%.
«Мы видим эту тенденцию и видим основной посыл: у нас растет несырьевой, неэнергетический экспорт — экспорт, который оставляет наибольшую добавленную стоимость на территории, в регионе, в стране. Это то, что мы приложили некий труд, создали продукт и потом уже экспортируем. У нас такой показатель — практически 90% в общей структуре экспорта», — пояснил Ерохин.
Основными направлениями экспорта остаются страны СНГ — на них приходится около половины поставок. При этом заметно выросли поставки в Китай: по словам замминистра, прирост составил примерно 60%.
«Китай мы для себя открываем заново, учитывая ту политическую конъюнктуру, которая есть», — добавил он.
Туризм, медицина и образование
Алексей Ерохин подчеркнул, что для региона важен не только экспорт товаров, но и экспорт услуг. Среди перспективных направлений он назвал туризм, образование и медицину.
По его словам, в Барнауле уже заметно больше иностранных студентов. Многие из них получают образование в алтайских вузах, а затем возвращаются домой, где российский диплом помогает им в карьере.
«У нас есть три ключевых направления, по которым мы видим точки роста, — это экспорт туристических услуг, экспорт образовательных и экспорт медицинских услуг», — отметил замминистра.
09:26:47 26-05-2026
Товарищи! Все в Китай, все в Китай, а мы уж, как - нибудь.
09:36:46 26-05-2026
Гость (09:26:47 26-05-2026) Товарищи! Все в Китай, все в Китай, а мы уж, как - нибудь.... скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
09:56:01 26-05-2026
Гость (09:26:47 26-05-2026) Товарищи! Все в Китай, все в Китай, а мы уж, как - нибудь.... не не все.. знакомый возит от туда фурой семечки тут их фасуют продают нам
11:35:33 26-05-2026
Гость (09:56:01 26-05-2026) не не все.. знакомый возит от туда фурой семечки тут их фасу... наши создают добавленную стоимость.
это весьма гуд.
а то что семечку росить разучились - не гуд.
11:29:41 28-05-2026
Гость (09:26:47 26-05-2026) Товарищи! Все в Китай, все в Китай, а мы уж, как - нибудь.... А нам зачем лишние миллионы тонн продукции? Головой хоть думай сперва
09:39:39 26-05-2026
Хорошие новости.
Чуйский тракт пробить с нормальной пропускной способностью и таможню нормальную на границе.
Заживет Горный.
Китайцы давно дорогу подтянули и денег на таможню давали.
Где деньги? (Ладно, давно было)
10:00:05 26-05-2026
Ну какой ХАБ, если нет прямой ЖД-дороги с АК в Китай?
Осваивайте Укок, кладите там рельсы, трубу и асфальт, а потом уже хаб стройте.
Вечно бежите впереди паровоза, как Анна Каренина.
10:34:54 26-05-2026
Гость (10:00:05 26-05-2026) Ну какой ХАБ, если нет прямой ЖД-дороги с АК в Китай?Осв... А деньги от куда взять Зин? Ты еще Зин не свободная, как орлица в небесной выси, а Москва на твои хотелки ломаного гроша не даст.
10:45:21 26-05-2026
Гость (10:34:54 26-05-2026) А деньги от куда взять Зин? Ты еще Зин не свободная, как орл... Родной, там денег надо меньше чем за раз конфисковали у одного зама из МОРФа. То есть бабки есть. Надо просто их конфисковать и всё, стройка начнётся и закончится в срок. Если на стройке не украдут конечно.
11:36:48 26-05-2026
Гость (10:45:21 26-05-2026) Родной, там денег надо меньше чем за раз конфисковали у одно... Родной! Какой ты же наивный, конфисковали и куда они пошли? Кто ими распоряжаются, губернаторы Алтайского края или губернатор республики Алтай? Дудки! Они у ВВП, а у него одна задача - победить в СВО.
10:03:00 26-05-2026
даже и не знаю.
ушлые братья из поднебесной со своим хабом(вероятно от слова хабалка?) или привезённые туземцы ожидаемые из Афгана, Пакистана и Индии, кто полезней для жителей нашего славного городка?
10:47:53 26-05-2026
найди отличия. (10:03:00 26-05-2026) даже и не знаю.ушлые братья из поднебесной со своим хабо... гораздо полезнее и лучше чем всякие укрофашисты!
К тому же в Аф-стане разрешили с девяти лет - уважаемые партнёры короче. За что посадили Эпштейна вообще не понимаю, в Аф-станет Эпштейна вообще считают любителем старух по сути.
10:43:52 26-05-2026
Инфраструктуры нет, хаб будет... Весело живём
11:12:51 26-05-2026
медицинский туризм... это когда в китай едешь делать процедуры в три раза дешевле чем тут?
11:41:24 26-05-2026
гость (11:12:51 26-05-2026) медицинский туризм... это когда в китай едешь делать процедуры в три раза дешевле чем тут? И в три раза качественнее, учти это.
11:46:58 26-05-2026
гость (11:12:51 26-05-2026) медицинский туризм... это когда в китай едешь делать процеду... Гость, я без медицинского туризма в Китай, где на каждую болезнь будут искать и делать иглоукалывание, десять лет делаю тотальные процедуры по всем точкам, которые нам дал Бог и десять лет ни каких болезней и хворей в течение 24 часов в каждые дни. Все просто и нечего не стоит, кроме как каждый день потратить два часа.
11:44:50 26-05-2026
Торговля - хорошо, если на экспорт станки, чипы, электронику, фасованные продукты и т.д. Пока наоборот - сырьё на "бусы"
12:06:42 26-05-2026
dok_СФ (11:44:50 26-05-2026) Торговля - хорошо, если на экспорт станки, чипы, электронику... Каково Бытиё, таково и государство. Когда то мы вскормили Китай обучением, техникой, технологиями, а теперь мы превратились в туземцем - сырье на бусы и радуемся как маленькие дети.
12:14:57 26-05-2026
Хаб наше всё! Это в Токарево?
12:28:26 26-05-2026
Гость (12:14:57 26-05-2026) Хаб наше всё! Это в Токарево?... да нет же в Прутском, где,, алтайполе"3 дня в году.
протянут туда жд пути.
и готово.
ещё канал от Оби прорыть можно.
аэропорт опять же в двух шагах-международный терминал.
и заживём-белые штаны, гавайская рубашка,шляпа стетсон, и сапоги-казаки.
блюзы Гэри Мура.
Нью-Васюки лопнут от зависти.
12:47:19 26-05-2026
Если не хаб, то кластер. Сплошная, блин, цифровизация.
12:57:45 26-05-2026
А где хаб то? Пряха на Алейск будет возить контейнеры или в бийском тупике будет хаб?
14:44:50 26-05-2026
Коробейников станет новым транспортным хабом для торговли с Алжиром и Бразилией.
11:16:55 27-05-2026
Всё в Китай, а у нас горох дорожает
11:32:42 28-05-2026
Гость (11:16:55 27-05-2026) Всё в Китай, а у нас горох дорожает... Он в любом случае будет дорожать, если даже тонны гороха будут гнить на складах. После школы нигде что ли не учился?