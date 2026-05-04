"Рынок точечного дефицита". Эксперт о зумерах, сокращениях и кадровом голоде на Алтае
Основатель комьюнити "Люди" Марина Лихторович о рынке труда региона
04 мая 2026, 09:15, ИА Амител
Кадровый дефицит, высокие зарплатные ожидания и изменения в экономике продолжают влиять на рынок труда. При этом однозначно сказать, кто сегодня диктует условия — работодатели или соискатели, — уже нельзя. Об этом в эфире Business FM Барнаул рассказала HR-стратег агентства "Люди" и его основатель Марина Лихторович. По ее словам, ситуация стала более сложной и неоднородной.
— Что сегодня происходит с рынком труда? Кто главный — работодатель или соискатель?
— Я бы не говорила, что рынок полностью развернулся и теперь главный только работодатель или только соискатель. Сегодня рынок стал сегментированным. В части офисных ролей, управленческих позиций среднего уровня, административного персонала у работодателя действительно стало больше выбора.
Но в производстве, строительстве, медицине, агросекторе и в линейных ролях, особенно в сфере гостеприимства, кандидат по-прежнему в дефиците. Поэтому правильно говорить сейчас не о рынке работодателя или соискателя, а о рынке точечного дефицита.
— Сейчас часто говорят о зумерах и их завышенных ожиданиях. Как работодателям с этим работать?
— Да-да-да, тема коммуникации поколений — одна из самых животрепещущих. Я глубоко изучала этот вопрос, проводила исследования. Есть очень сильные, проявленные ребята, которые работают на высоких скоростях с кратной эффективностью. А есть те, кто воспитан в идее, что можно загорать и не работать. Но совсем не работать не получается.
Поэтому здесь важно найти общий язык. Есть площадки, государство активно эту историю развивает, создает условия. На таких площадках очень часто встречаются и молодые кадры, и работодатели. Главное — выстраивать коммуникацию, слышать и создавать возможности.
— Компании сейчас сокращают сотрудников или это единичные случаи?
— Я не жду тотальных массовых сокращений. Скорее бизнес пересматривает свои расходы, оптимизируется, замораживает расширение. Функционал пересматривается: роли либо объединяются, либо трансформируются.
— Но при этом безработица низкая. Значит ли это, что компании будут переманивать сотрудников?
— Да, будут. Но это не решает задачу полностью. Здесь важно понять, для чего нам нужен человек. Люди тоже выбирают, развиваются, строят карьеру. Поэтому это двусторонний процесс, а хантинг — лишь инструмент. Есть три пути: привлекать, развивать и обучать. Например, сегодня человек специалист, завтра — уже руководитель.
— Меняется ли подход к работе и оплате труда?
— Сейчас рынок достаточно суров. Просто за присутствие сотрудника на рабочем месте работодатель уже не готов переплачивать. Но он, как и раньше, готов платить за результат.
При этом со стороны кандидатов вырос запрос не только на деньги, но и на нормальную, понятную среду. Это про правила, регламенты, внутреннюю навигацию. Когда человек приходит и не понимает, куда бежать — это проблема. И, конечно, важно адекватное отношение руководства.
— В каких сферах сейчас самый сильный кадровый дефицит?
— Мой отдельный фокус сейчас — Алтай. Там большой рост потребностей в сфере гостеприимства. Это кухня, линейный персонал — повара, официанты. Огромная потребность. В производстве тоже есть спрос на узких специалистов. А вот в офисных ролях кандидатов стало больше, вакансий меньше — это время более точечного подбора.
— Если у компаний нет возможности повышать зарплаты, как тогда мотивировать сотрудников?
— Да, не только деньгами можно мотивировать. Приходят в компанию, а уходят от руководителя. Поэтому очень важно, чтобы был руководитель, за которым хочется идти. Важно уделять внимание линейным руководителям, потому что именно от них чаще всего уходят сотрудники. Плюс — понятные роли, справедливая нагрузка, чтобы человек чувствовал, что его слышат.
— Некоторые компании отправляют сотрудников в отпуск без содержания. Это рабочая стратегия?
— Это может дать короткую паузу, но не эффект вдолгую. Для сотрудника это всегда сигнал тревоги. Намного разумнее сохранять ядро команды и договариваться. Можно, например, сократить рабочее время, но важно объяснять, почему принимаются такие решения. Если есть понимание, люди остаются.
— Какие новые тренды вы видите на рынке труда?
— Есть тренд на возвращение сотрудников с пенсии. Они могут быть наставниками, коучами и приносить большую пользу. Также активно используются самозанятые — под сезонные и проектные задачи. Но здесь важна юридическая чистота.
И еще один тренд — привлечение иностранных сотрудников. Причем сейчас это уже не только производство, но и сфера гостеприимства. Но без фанатизма: если можно закрыть задачи внутренними ресурсами, лучше это делать.
— Какую стратегию кадровой политики вы бы рекомендовали бизнесу сейчас?
— Моя стратегия — баланс. Не расширяться по инерции и не сокращать в панике. Очень важно сохранять сильное ядро команды. Смотреть, где бизнес теряет людей, как выстроены процессы найма, адаптации, как работают руководители. Работа с внутренним резервом — это и про сотрудников 50+, и про молодежь. Нужно смотреть на HR шире. И главное — сохранять сильное ядро. Это сегодня одна из самых правильных стратегий.
09:37:57 04-05-2026
"Можно, например, сократить рабочее время, но важно объяснять, почему принимаются такие решения."- наемному работнику нужно кормить семью а не слушать сказки что скоро все наладится, типа надо немного подождать. А собственный живот этими сказками не накормишь, да и коммуналку платить надо вовремя.
10:50:24 04-05-2026
Приятно утром слышать позитивный Маринин голос)
10:59:00 04-05-2026
Также как и работодателю не хочется платить за то что сотрудник сегодня проснулся,помылся,побрился и соизволил явиться на работу чтобы заварить там чай с баранками и потрещать с коллегами
11:05:22 04-05-2026
"Люди Стратег" - почему как носителю русского языка мне больно произносить не связанные по падежам слова. Может "Люда - Стратег" или "Стратегия для людей". Короче не плохо бы кальку с английского приземлить на русский литературный.
12:01:47 04-05-2026
Что делают люди модельной внешности в заводском цеху?
Мне кажется, там совсем другой контингент
14:31:21 04-05-2026
Гость (12:01:47 04-05-2026) Что делают люди модельной внешности в заводском цеху? Мн... Вы про чубатого мальчика с планшеткой? Так он неживой. Это придумка ИИ.
13:49:15 04-05-2026
Какая чушь. Очевидно,что барышня вообще не в курсе,как все это работает.
15:09:19 04-05-2026
Сколько стоит труд? - по квалификации, опыту и прочим критериям.
Сколько стоит жизнь? -от ЖКХ и налогов до платы на детские потребы?
Значения будут разные, но не меньше 100К - и много у нас таких предложений?
20:09:18 04-05-2026
раньше топ бесполезный профессий выглядел так: риэлтор, турагент, HR. Сейчас можно добавить к этому рейтингу бесполезности HR-стратега))
21:11:52 04-05-2026
Как не странно ,но главный закон капитализма - платить работникам столько, что бы они не нуждались, могли свободно содержать семьи и даже откладывать! Сегодня не то что выживать , про семьи и покупки, не думается. Что говорить про сбережения? Кстати статистика опубликована за 10 лет средний баланс счёта в возрасте 30-40 лет равнялся 500 тыс / год . Это не про накопления , их нет, это доходы ....