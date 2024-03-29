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В Алтайском крае планируют запустить производство беспилотников

Об этом сообщил министр промышленности региона Вячеслав Химочка

29 марта 2024, 15:16, ИА Амител

Беспилотник / Фото: кадр из видео
Беспилотник / Фото: кадр из видео

В Алтайском крае планируют создать научно-производственный центр проектирования и выпуска беспилотников. Об этом сообщил глава регионального минпрома Вячеслав Химочка на итоговом совещании министерства промышленности и энергетики.

Центр планируют запустить в рамках формирующейся государственной программы развития беспилотных систем в Алтайском крае, пояснил министр.

"Эта отрасль в стране сейчас развивается динамично, и мы считаем, что предприятия региона могут найти в ней свою нишу – выпускать комплектующие, осуществлять сборку или доработку действующих моделей, разрабатывать программное обеспечение", – рассказал министр.

В каком году планируется запустить проект и какие предприятия станут его участниками, Химочка не уточнил. Рабочая группа, которая и занимается соответствующими вопросами, уже создана в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что объем производства промышленных предприятий в Алтайском крае по итогам 2023 года вырос на 5,8%. Это ниже пиковых значений, которые регистрировались по результатам первых трех кварталов 2023 года – тогда показатель вырос на 7,1%. 

Фото: pxhere.com

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Алтайский край промышленность

Комментарии 21

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15:49:01 29-03-2024

очередная компанейщина и распильщина

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Акакий

15:57:03 29-03-2024

Да нет-очередная говорильщина.

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Гость

08:35:18 30-03-2024

Акакий (15:57:03 29-03-2024) Да нет-очередная говорильщина.... Работа такая у министров.

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Гость

16:11:43 29-03-2024

Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!

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Александр

17:10:59 29-03-2024

Балаболы. Сельхоз запчасти - потолок для края на данняй момент. Спецы все давно у частников работают и назад на завод их невернуть. Нету веры руководителям. А те кто сейчас там работает молодежь без опыта или пенсионеры уже. Какие там беспилотники могут быть? Специалистов выращивать надо и неодин год. Одим словом балаболы!

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Гость

18:07:33 29-03-2024

Александр (17:10:59 29-03-2024) Балаболы. Сельхоз запчасти - потолок для края на данняй моме... Вы не понимаете, это другое...Главное создать рабочую группу, на уровне правительства АК, которая займётся вопросами поисками соответствующей ниши, в рамках еще толлько формирующейся госпрограммы. Выделить и вовремя освоить финансирование рабочей группы.

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Гость

18:32:31 29-03-2024

Как это у классика..... А кто будет сидеть?)))))

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Некто

19:58:22 29-03-2024

А я бы пошёл собирать. В детстве авиамодели делал действующие, да и работу чувствую надо менять. 35 лет на одном предприятии, тем более стало работать совсем не комфортно. Надо менять, чую надо.

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Гость

20:09:34 29-03-2024

Вроде же хотели трамваи разрабатывать и производить? Посмотрели, что штука большая, решили - нет, беспилотники поменьше, будем их делать. В итоге хоть гвозди бы делали, уже прогресс.

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Евгений

20:46:14 29-03-2024

Читаешь местные новости и мысли всегда наворачиваются, бежать отсюда. Да и Томенко, собственно не против.

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Гость

21:58:03 30-03-2024

Евгений (20:46:14 29-03-2024) Читаешь местные новости и мысли всегда наворачиваются, бежат... Беги быстрее! Как остановишься, спроси у первого встречного, как оно тут? Ответ и сам знаешь...

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Павел

21:47:25 29-03-2024

Бредятина.

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Гость

03:28:55 30-03-2024

Третий год СВГО только надумали. Кроме того что саботажники и вредители ничего не скажешь.

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Гость

07:27:35 30-03-2024

Хорошая идея. Года на два опоздала, но лучше поздно

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Деревенский

08:16:24 30-03-2024

Авиа, авто, аквамодели в юных техниках раньше сами делали, на эфире или кронах работали. С 10 лет ребята занимались этим. Посылочные ящики, эпоксидку из леноулима получали, в общем из подручных материалов. Радиодетали вообще были дефицит. По наработанным чертежам или сами конструкции разрабатывали. Сейчас с помощью КНР и их принтеров можно столько наделать всего. Не сложнее мясорубок РОТОР.
ДАВНО ПОРА БЫЛО, МИНИСТРЫ! Ещё до СВО, для гражданских нужд!

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Деревенский

08:26:24 30-03-2024

Пока соберётесь, министры, уже будет не актуально. Странно, что только сейчас группировку собрали. Вещь нужная в полях, лесах, горах и дорогах.

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Деревенский

08:33:27 30-03-2024

А пока вижу беспилотников- комикадзе, двигающихся на солевом топливе. И топлива изымают тоннами в день по всей Руси, а сколько ещё не изымают. Из гуманитариев в гуманоиды!

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Гость

08:39:44 30-03-2024

Лучше сразу беспилотные трамваи

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Гость

09:11:06 30-03-2024

Акакий (15:57:03 29-03-2024) Да нет-очередная говорильщина.... Работа такая у министров.

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Гость

12:23:04 30-03-2024

Трамваи не можем запустить, а тут беспилотники какие-то.

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Гость

22:02:54 30-03-2024

Гость (12:23:04 30-03-2024) Трамваи не можем запустить, а тут беспилотники какие-то.... Совсем их (трамваи) убрать надо, хотя бы из центра. Строителей, Ядринцева, Красноармейский хотя бы двигались получше

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