В Алтайском крае планируют запустить производство беспилотников
Об этом сообщил министр промышленности региона Вячеслав Химочка
29 марта 2024, 15:16, ИА Амител
В Алтайском крае планируют создать научно-производственный центр проектирования и выпуска беспилотников. Об этом сообщил глава регионального минпрома Вячеслав Химочка на итоговом совещании министерства промышленности и энергетики.
Центр планируют запустить в рамках формирующейся государственной программы развития беспилотных систем в Алтайском крае, пояснил министр.
"Эта отрасль в стране сейчас развивается динамично, и мы считаем, что предприятия региона могут найти в ней свою нишу – выпускать комплектующие, осуществлять сборку или доработку действующих моделей, разрабатывать программное обеспечение", – рассказал министр.
В каком году планируется запустить проект и какие предприятия станут его участниками, Химочка не уточнил. Рабочая группа, которая и занимается соответствующими вопросами, уже создана в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что объем производства промышленных предприятий в Алтайском крае по итогам 2023 года вырос на 5,8%. Это ниже пиковых значений, которые регистрировались по результатам первых трех кварталов 2023 года – тогда показатель вырос на 7,1%.
15:49:01 29-03-2024
очередная компанейщина и распильщина
15:57:03 29-03-2024
Да нет-очередная говорильщина.
08:35:18 30-03-2024
Акакий (15:57:03 29-03-2024) Да нет-очередная говорильщина.... Работа такая у министров.
16:11:43 29-03-2024
Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
17:10:59 29-03-2024
Балаболы. Сельхоз запчасти - потолок для края на данняй момент. Спецы все давно у частников работают и назад на завод их невернуть. Нету веры руководителям. А те кто сейчас там работает молодежь без опыта или пенсионеры уже. Какие там беспилотники могут быть? Специалистов выращивать надо и неодин год. Одим словом балаболы!
18:07:33 29-03-2024
Александр (17:10:59 29-03-2024) Балаболы. Сельхоз запчасти - потолок для края на данняй моме... Вы не понимаете, это другое...Главное создать рабочую группу, на уровне правительства АК, которая займётся вопросами поисками соответствующей ниши, в рамках еще толлько формирующейся госпрограммы. Выделить и вовремя освоить финансирование рабочей группы.
18:32:31 29-03-2024
Как это у классика..... А кто будет сидеть?)))))
19:58:22 29-03-2024
А я бы пошёл собирать. В детстве авиамодели делал действующие, да и работу чувствую надо менять. 35 лет на одном предприятии, тем более стало работать совсем не комфортно. Надо менять, чую надо.
20:09:34 29-03-2024
Вроде же хотели трамваи разрабатывать и производить? Посмотрели, что штука большая, решили - нет, беспилотники поменьше, будем их делать. В итоге хоть гвозди бы делали, уже прогресс.
20:46:14 29-03-2024
Читаешь местные новости и мысли всегда наворачиваются, бежать отсюда. Да и Томенко, собственно не против.
21:58:03 30-03-2024
Евгений (20:46:14 29-03-2024) Читаешь местные новости и мысли всегда наворачиваются, бежат... Беги быстрее! Как остановишься, спроси у первого встречного, как оно тут? Ответ и сам знаешь...
21:47:25 29-03-2024
Бредятина.
03:28:55 30-03-2024
Третий год СВГО только надумали. Кроме того что саботажники и вредители ничего не скажешь.
07:27:35 30-03-2024
Хорошая идея. Года на два опоздала, но лучше поздно
08:16:24 30-03-2024
Авиа, авто, аквамодели в юных техниках раньше сами делали, на эфире или кронах работали. С 10 лет ребята занимались этим. Посылочные ящики, эпоксидку из леноулима получали, в общем из подручных материалов. Радиодетали вообще были дефицит. По наработанным чертежам или сами конструкции разрабатывали. Сейчас с помощью КНР и их принтеров можно столько наделать всего. Не сложнее мясорубок РОТОР.
ДАВНО ПОРА БЫЛО, МИНИСТРЫ! Ещё до СВО, для гражданских нужд!
08:26:24 30-03-2024
Пока соберётесь, министры, уже будет не актуально. Странно, что только сейчас группировку собрали. Вещь нужная в полях, лесах, горах и дорогах.
08:33:27 30-03-2024
А пока вижу беспилотников- комикадзе, двигающихся на солевом топливе. И топлива изымают тоннами в день по всей Руси, а сколько ещё не изымают. Из гуманитариев в гуманоиды!
08:39:44 30-03-2024
Лучше сразу беспилотные трамваи
09:11:06 30-03-2024
Акакий (15:57:03 29-03-2024) Да нет-очередная говорильщина.... Работа такая у министров.
12:23:04 30-03-2024
Трамваи не можем запустить, а тут беспилотники какие-то.
22:02:54 30-03-2024
Гость (12:23:04 30-03-2024) Трамваи не можем запустить, а тут беспилотники какие-то.... Совсем их (трамваи) убрать надо, хотя бы из центра. Строителей, Ядринцева, Красноармейский хотя бы двигались получше