В Алтайском крае планируют запустить производство беспилотников

Об этом сообщил министр промышленности региона Вячеслав Химочка

29 марта 2024, 15:16, ИА Амител

Беспилотник / Фото: кадр из видео

В Алтайском крае планируют создать научно-производственный центр проектирования и выпуска беспилотников. Об этом сообщил глава регионального минпрома Вячеслав Химочка на итоговом совещании министерства промышленности и энергетики.

Центр планируют запустить в рамках формирующейся государственной программы развития беспилотных систем в Алтайском крае, пояснил министр.

"Эта отрасль в стране сейчас развивается динамично, и мы считаем, что предприятия региона могут найти в ней свою нишу – выпускать комплектующие, осуществлять сборку или доработку действующих моделей, разрабатывать программное обеспечение", – рассказал министр.

В каком году планируется запустить проект и какие предприятия станут его участниками, Химочка не уточнил. Рабочая группа, которая и занимается соответствующими вопросами, уже создана в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что объем производства промышленных предприятий в Алтайском крае по итогам 2023 года вырос на 5,8%. Это ниже пиковых значений, которые регистрировались по результатам первых трех кварталов 2023 года – тогда показатель вырос на 7,1%.