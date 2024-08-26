В Алтайском крае за 120 млн рублей починили дорогу в Ключевском районе
На ремонт пятикилометрового участка направили более 120 млн рублей
26 августа 2024, 09:45, ИА Амител
Дорога Ключи – Новополтава – Марковка / Фото: Минтранс Алтайского края
В Алтайском крае привели в нормативное состояние дорогу Ключи – Новополтава – Марковка в Ключевском районе, сообщили в Минтрансе региона.
На пятикилометровом участке специалисты "Юго-Западного ДСУ" уложили новое покрытие, а также установили дорожные знаки и нанесли разметку.
Ремонт делали два года. На него потратили более 120 млн рублей.
Ранее в министерстве рассказали, как идет строительство новой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле.
09:07:25 27-08-2024
Сделали 5 км от Ключей и все отсчитались. А остальной путь до Марковки ехать нельзя, позвоночник растеряешь.