В Алтайском крае починили мост после прокурорской проверки

Переправа была в крайне ветхом состоянии

14 октября 2023, 16:44, ИА Амител





Мост до и во время ремонта / Фото: прокуратура Алтайского края

В Тогульском районе Алтайского края починили мост через реку Уксунай на дороге Тогул – Верх-Коптелка после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Переправа находилась в крайне ветхом состоянии и на 40% площади покрытия вообще не было. Это нарушало права граждан на безопасность дорожного движения и грозило причинением вреда здоровью и их имуществу.

После проверку в адрес директора "Алтайавтодора" правоохранители внесли представление об устранении выявленных нарушений, сейчас ремонт уже завершается. На него выделили 500 тысяч рублей.