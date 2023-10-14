В Алтайском крае починили мост после прокурорской проверки
Переправа была в крайне ветхом состоянии
14 октября 2023, 16:44, ИА Амител
Мост до и во время ремонта / Фото: прокуратура Алтайского края
В Тогульском районе Алтайского края починили мост через реку Уксунай на дороге Тогул – Верх-Коптелка после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Переправа находилась в крайне ветхом состоянии и на 40% площади покрытия вообще не было. Это нарушало права граждан на безопасность дорожного движения и грозило причинением вреда здоровью и их имуществу.
После проверку в адрес директора "Алтайавтодора" правоохранители внесли представление об устранении выявленных нарушений, сейчас ремонт уже завершается. На него выделили 500 тысяч рублей.
18:28:18 14-10-2023
Оказывается что могут все сделать, было бы желание!