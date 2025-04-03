В Алтайском крае подорвали лед, чтобы защитить регион от паводка

Теперь вода в реке Чумыш не угрожает жителям рабочего поселка Тальменка и других населенных пунктов

03 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Лед / Фото: Tom Barrett / Unsplash.com

В Алтайском крае на реке Чумыш подорвали лед для защиты населенных пунктов от весеннего паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения РВСН сделали несколько точных подрывов льда с помощью 100 кг тротила.

"Теперь вода в реке Чумыш не угрожает ни рабочему поселку Тальменка, ни жителям других населенных пунктов Алтайского края", – рассказали в ведомстве.

С начала ледохода к мониторингу паводковой ситуации подключили расчеты БПЛА. Ранее саперы замерили толщину льда, рассчитали количество взрывчатых веществ, пробурили лунки и сделали закладку заряда взрывчатым веществом, после чего выполнили серию учебных подрывов. Заряды рассредоточили с учетом соблюдения безопасности для окружающей среды.

На протяжении трех лет этот вид противопаводковых мероприятий проводит Барнаульское ракетное соединение.

Напомним, первую волну паводка в Алтайском крае ожидают в первой-второй декаде апреля. Взрывные работы на 25 затороопасных участках алтайских рек начали 19–20 марта. На случай неблагоприятного развития ситуации власти региона определили 348 пунктов временного размещения, которые смогут принять 47 тысяч человек. В готовность приведены 18 водоналивных рукавных дамб общей протяженностью почти 2 км. В случае паводка его последствия готовы устранять более шести тысяч человек. Также в наличии есть 1,3 тысячи единиц техники.