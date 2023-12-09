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В Алтайском крае подскочила заболеваемость ОРВИ на 16%

Жителей региона призвали соблюдать общие меры профилактики и внимательно следить за состоянием здоровья своих детей

09 декабря 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 27 ноября по 3 декабря выявили 24,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это выше прошлой недели на 16%.

"Среди заболевших ОРВИ отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: риновирусы, вирусы парагриппа", – рассказали в ведомстве.

Жителей региона призвали соблюдать общие меры профилактики и внимательно наблюдать за состоянием здоровья своих детей.

Руководители школ и детсадов тем временем должны следить за проветриванием помещений, температурой воздуха, а также проведением влажной уборки и дезинфекции помещений.

В конце ноября главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова сообщила, что в Алтайском крае фиксируют сравнительно невысокий уровень заболеваемости коронавирусом. Однако есть тяжелые и летальные случаи.

Алтайский край здравоохранение ОРВИ и грипп

Комментарии 4

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Гость

21:19:14 09-12-2023

ОРВИ? Ну ну...

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Олег

01:24:11 10-12-2023

А как же Ковид? - это он проклятый!

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Гость

10:31:46 10-12-2023

Да уже переболели все. Не слышу кашляющих. Погода морозная, болячки на спад должны идти. Вот, когда дожди шли и слякоть была многие сопливили.

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Гость

14:41:27 10-12-2023

Гость (10:31:46 10-12-2023) Да уже переболели все. Не слышу кашляющих. Погода морозная, ... У нас соседка кашляет уже вторую неделю. Слышно за стенкой.

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