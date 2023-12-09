В Алтайском крае подскочила заболеваемость ОРВИ на 16%
Жителей региона призвали соблюдать общие меры профилактики и внимательно следить за состоянием здоровья своих детей
09 декабря 2023, 18:59, ИА Амител
В Алтайском крае за неделю с 27 ноября по 3 декабря выявили 24,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это выше прошлой недели на 16%.
"Среди заболевших ОРВИ отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: риновирусы, вирусы парагриппа", – рассказали в ведомстве.
Жителей региона призвали соблюдать общие меры профилактики и внимательно наблюдать за состоянием здоровья своих детей.
Руководители школ и детсадов тем временем должны следить за проветриванием помещений, температурой воздуха, а также проведением влажной уборки и дезинфекции помещений.
В конце ноября главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова сообщила, что в Алтайском крае фиксируют сравнительно невысокий уровень заболеваемости коронавирусом. Однако есть тяжелые и летальные случаи.
21:19:14 09-12-2023
ОРВИ? Ну ну...
01:24:11 10-12-2023
А как же Ковид? - это он проклятый!
10:31:46 10-12-2023
Да уже переболели все. Не слышу кашляющих. Погода морозная, болячки на спад должны идти. Вот, когда дожди шли и слякоть была многие сопливили.
14:41:27 10-12-2023
Гость (10:31:46 10-12-2023) Да уже переболели все. Не слышу кашляющих. Погода морозная, ... У нас соседка кашляет уже вторую неделю. Слышно за стенкой.