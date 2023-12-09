В Алтайском крае подскочила заболеваемость ОРВИ на 16%

Жителей региона призвали соблюдать общие меры профилактики и внимательно следить за состоянием здоровья своих детей

09 декабря 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 27 ноября по 3 декабря выявили 24,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это выше прошлой недели на 16%.

"Среди заболевших ОРВИ отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: риновирусы, вирусы парагриппа", – рассказали в ведомстве.

Жителей региона призвали соблюдать общие меры профилактики и внимательно наблюдать за состоянием здоровья своих детей.

Руководители школ и детсадов тем временем должны следить за проветриванием помещений, температурой воздуха, а также проведением влажной уборки и дезинфекции помещений.

В конце ноября главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова сообщила, что в Алтайском крае фиксируют сравнительно невысокий уровень заболеваемости коронавирусом. Однако есть тяжелые и летальные случаи.