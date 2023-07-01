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В Алтайском крае пока не планируют вводить режим ЧС из-за засухи, заявил Томенко

По словам губернатора, сельхозпроизводители с ситуацией справляются

01 июля 2023, 14:45, ИА Амител

"День Сибирского поля – 2023" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"День Сибирского поля – 2023" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Алтайского края пока не планируют вводить режим ЧС из-за засухи, заявил губернатор Виктор Томенко на форуме "День сибирского поля", пишет "Интерфакс".

По его словам, все необходимые меры для посевной кампании выполнены.

Также отметил, что в некоторых районах были сложные природно-климатические условия из-за отсутствия дождей. Но сельхозпроизводители с ситуацией справляются.

Агропромышленный форум "День сибирского поля" прошел в Алтайском крае 28-29 июня. Как это было – можно посмотреть в фоторепортаже amic.ru.

Виктор Томенко Алтайский край День сибирского поля
Читайте также в сюжете: День Сибирского поля-2023

Комментарии 1

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Вотже

18:29:35 01-07-2023

, все хорошо маркиз

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