В Алтайском крае потушили два крупных травяных пожара

Возгорания произошли в Суетском и Немецком национальном районах

22 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае за 21 мая потушили 33 пожара, в том числе пять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание, сообщили в МЧС.

Из общего числа пожаров в 25 случаях горели трава и мусор.

Самое крупное возгорание травы произошло в районе села Подсосново Немецкого, национального района – там огонь захватил около 900 "квадратов".

Еще один большой травяной пал потушили в Суетском районе на площади порядка 800 квадратных метров.

"Причина практически всех таких происшествий – неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог", – рассказали в ведомстве.

Ранее в селе Фунтики сгорел дом из-за короткого замыкания на чердаке.