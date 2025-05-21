Дом сгорел в алтайском селе из-за короткого замыкания на чердаке. Фото

Пожар потушили на площади 112 квадратных метров

21 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Пожар в селе Фунтики / Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

Частный дом и надворная постройка под одной крышей сгорели в селе Фунтики Топчихинского района Алтайского края 20 мая, сообщили в МЧС региона.

"Пожар ликвидирован на площади 112 кв. м. Пострадавших нет. На месте работали 15 человек личного состава и пять единиц техники", – рассказали в ведомстве.

"В курсе 22" / t.me/vkurse22

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования: на чердаке было короткое замыкание проводки.

Всего за 20 мая в крае потушили 16 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний, добавили в МЧС.

20 мая также случился крупный пожар в селе Озерки Тальменского района. Изначально там загорелись дрова, складированные на открытой площадке частной пилорамы, а затем вспыхнуло около 900 "квадратов" травы.