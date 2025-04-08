В Алтайском крае потушили горящую траву на площади 10 тысяч квадратных метров

Масштабы возгораний травы в регионе растут, отмечают МЧС

08 апреля 2025, 11:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Алтайском крае со сходом снега и по мере высыхания сухой растительности растут площади ландшафтных пожаров, сообщили в МЧС региона.

Накануне в окрестностях села Кислуха Первомайского района потушили травяной пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. В Каменском районе аналогичное возгорание ликвидировали на двух тысячах "квадратов".

В тушении таких пожаров участвуют бойцы МЧС, добровольцы, межведомственные патрульные группы, а также тяжелая техника и тракторы для опашки. "Благодаря усилиям специалистов переходов огня на территории населенных пунктов не допущено", – отмечают в ведомстве.

За 7 апреля в Алтайском крае потушили 67 пожаров. Как отмечают в ведомстве, большинство из них – ландшафтные.

С 7 апреля в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском районах Алтайского края начался пожароопасный сезон. На остальной территории он стартует с 11-го числа.