В Алтайском крае поймали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
Подробности поимки беглеца не уточняются
22 июня 2024, 13:59, ИА Амител
Разыскиваемый / Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Алтайскому краю
Правоохранители поймали осужденного по фамилии Зайнулин, который накануне сбежал с участка колонии-поселения УФСИН РФ по Алтайскому краю.
Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности поимки беглеца не уточняются. Также неизвестны обстоятельства его побега и статья, по которой мужчину судили.
18:34:34 22-06-2024
Поймали! И слава Богу! Преступнику не место в жизни людей.Надеюсь, что его из поселения переведут в более серьезные места!
20:52:45 22-06-2024
Жаль такие слова нельзя сказать в госудаме...