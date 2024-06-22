НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае поймали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

Подробности поимки беглеца не уточняются

22 июня 2024, 13:59, ИА Амител

Разыскиваемый / Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Алтайскому краю
Разыскиваемый / Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Алтайскому краю

Правоохранители поймали осужденного по фамилии Зайнулин, который накануне сбежал с участка колонии-поселения УФСИН РФ по Алтайскому краю.

Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности поимки беглеца не уточняются. Также неизвестны обстоятельства его побега и статья, по которой мужчину судили.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость.

18:34:34 22-06-2024

Поймали! И слава Богу! Преступнику не место в жизни людей.Надеюсь, что его из поселения переведут в более серьезные места!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:45 22-06-2024

Жаль такие слова нельзя сказать в госудаме...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров