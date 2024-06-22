В Алтайском крае поймали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

Подробности поимки беглеца не уточняются

22 июня 2024, 13:59, ИА Амител

Разыскиваемый / Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Алтайскому краю

Правоохранители поймали осужденного по фамилии Зайнулин, который накануне сбежал с участка колонии-поселения УФСИН РФ по Алтайскому краю.

Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности поимки беглеца не уточняются. Также неизвестны обстоятельства его побега и статья, по которой мужчину судили.